Revelan escenas inéditas de la temporada 2 de ‘The Last Of Us’ en nuevo tráiler de la serie

The Last Of Us es, sin lugar a dudas, una de las series que maneja mayor cantidad de expectativas en la industria de la televisión. Esta exitosa adaptación del famoso videojuego se prepara para una nueva temporada.

La cuenta regresiva está cada vez más cerca de acabar, por lo que desde HBO, productora de la serie, preparan grandes sorpresas para los amantes de esta serie.

Recientemente, la serie se convirtió en tendencia luego de que se revelara un nuevo tráiler de su temporada 2, y aquí les contamos los detalles.

Revelan nuevo tráiler con escenas inéditas de The Last Of Us

Ante la incesante espera de los fanáticos de la serie por ver la segunda temporada de The Last Of Us, en HBO han dado varios adelantos.

Hace muy pocos días se reveló uno nuevo, el cual generó gran emoción para los amantes de esta producción, quienes ansían la salida de esta nueva parte.

Desde el videojuego, y el estreno de la primera temporada, la historia de Ellie y Joel ha cautivado a miles de personas.

Esta serie no es la historia ‘cliché’ de zombies, por lo que los televidentes se han mostrado muy entusiasmados en cada uno de sus capítulos.

En el caso de la temporada 2, su estreno se dará en el mes de abril, por lo que los fans empiezan a contar los días con cada vez más expectativa.

En el último tráiler se puede ver a Ellie en varios momentos de calma, pero, también de riesgo en escenas inéditas de su aventura. De hecho, se ven varios instantes de riesgo.

Cabe recordar que, frente a esto, la mayor expectativa es por parte de quienes solo han visto la serie, ya que quienes disfrutaron del videojuego, ya disfrutaron del final del mismo.

Aun así, muchos poseen emoción de ver como llevarán esta apasionante historia a las pantallas, sin eliminar instantes claves del videojuego.

En caso de que desee ver la nueva temporada de The Last Of Us, cabe recordar que su estreno será el 13 de abril, a través de la plataforma MAX.

Del mismo modo, es necesario recordar que, como es costumbre en dicha plataforma, el lanzamiento de sus capítulos seguirá un orden de 1 por semana para los televidentes.