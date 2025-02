Revelan la fecha en la que se lanzará la segunda temporada de The Last Of Us: ¿cuánto falta?

The Last Of Us ha sido una de las series más destacadas de los últimos años. El ‘remake’ del videojuego ha sido todo un éxito en el mundo de las series, por lo que las expectativas luego de la primera temporada son muy altas.

Los amantes tanto del videojuego, como de la producción de HBO se vieron sorprendidos en las últimas horas, luego de que se confirmara la fecha en la que saldrá la segunda parte de la serie.

En este caso les contamos todos los detalles, y la fecha exacta en la que se prepararía esta segunda parte para los amantes de la serie.

¿Cuándo saldrá la segunda temporada de The Last Of Us?

Particularmente, desde su salida en 2023, esta producción ha cautivado a los amantes de las series. Esto se ha dado no solo por su trama, sino también por la calidad de su elenco con actores de la calidad de Pedro Pascal.

Al tratarse de una trama tan extensa, esta debe ser abordada en varias temporadas, en especial con el éxito que logró generar la primera.

Este lanzamiento fue confirmado hace varios meses, e incluso se han mostrado varios trailers, donde se ven adelantos particulares de la serie.

De hecho, ya se había mencionado que esta llegaría a la plataforma en marzo. Sin embargo, recientemente se reveló la fecha exacta de su salida.

The Last Of Us estará en MAX desde el 13 de marzo. Cabe aclarar que esta serie seguirá el esquema de los estrenos de esta plataforma.

Es decir, no se lanzarán todos sus episodios a la vez, sino que, será en orden de 1 capítulo a la vez de manera semanal.

Este tipo de estrenos ya ha tenido gran éxito para MAX, como quedó demostrado en producciones de éxito mundial como ‘Juego de Tronos’.

¿Dónde puede ver la primera temporada?

Ante este anuncio, muchos han empezado a considerar la posibilidad de prepararse para la segunda temporada, viendo la primera, o incluso repitiéndola, para así recordar cada uno de los detalles de esta producción.

En caso de que desee hacer esto, puede hacerlo de manera sumamente sencilla a través de la plataforma de streaming de MAX, siempre que esté suscrito a la misma.