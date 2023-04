The Last of Us: Pedro Pascal revela si Joel tendrá el mismo final que en el videojuego

Archivado en: •

The Last of Us es una de las series más populares de este año y con la emisión de su primera temporada se convirtió en la producción más vista de HBO Max. Las críticas generales fueron bastante positivas y muchos esperan con ansias la segunda temporada.

En la primera temporada, la serie respeto bastante lo que sucedía en el videojuego, inclusive, eso fue lo que más destacaron quienes habían jugado. Aseguraron que era bastante parecido y respetaba las líneas que tenía el juego.

La primera temporada terminó igual al videojuego y las personas se preguntan qué pasará en la segunda parte. Por eso, desde ya se inicia a indagar sobre las teorías que se van a manejar, unos creen que seguirá la misma línea del juego y otros piensan que tendrá algunos cambios.

¿Qué pasará con Joel?

Aunque el rodaje de la serie iniciará a finales de este 2023, Pedro Pascal, quien interpreta a Joel opinó sobre lo que debería pasar con el personaje. Dio a entender que él pensaría que se debe seguir con lo que planteaba el videojuego.

“No tendría sentido seguir tan fielmente el primer juego para desviarse radicalmente del camino. Así que sí, esa es mi respuesta sincera”, dijo el actor.

A continuación, Bella Ramsey también habló y comentó que ella no estaría preparada para eso. Pues, cabe resalta y lo advertimos que tenemos spoiler, en el videojuego Joel muere y la protagonista de la segunda parte es solamente Ellie.

Por su parte, Craig Mazin apoyó a Pedro Pascal y comentó que no tiene miedo de matar a ningún personaje, por más que signifique para la audiencia.

“Esto debería ser bastante obvio para cualquiera a estas alturas, pero no temo matar personajes. Lo importante es tener en cuenta que ni Neil ni yo nos sentimos limitados por el material original”, dijo.