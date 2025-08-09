Tabla consumo de gasolina de un carro: así puede calcular consumo por KM recorridos

Calcular el consumo de gasolina de los vehículos no solo es una excelente manera de ahorrar en gasolina, sino también una herramienta útil para identificar posibles fallas técnicas en el automóvil. En este artículo te explicaremos cómo calcular el consumo de combustible según los kilómetros recorridos en cada trayecto, para que puedas optimizar el rendimiento de tu vehículo.

¿Por qué calcular el consumo de gasolina?

Conocer la cantidad de combustible que necesita un vehículo para recorrer cierta distancia es importante para identificar anomalías. Asimismo, llevar el control del consumo ayudará económicamente al dueño para saber lo qué necesita mensual para movilizarse en él o para un viaje y si saber si lo puede mantener.

El aumento en el consumo de gasolina puede ser una forma de conocer alguna anomalía en el auto. Lo anterior, puede ser debido a una fuga, filtro de aire sucio, presión baja en los neumáticos, entre otras razones.

Calcular este dato te permitirá conocer el esfuerzo que está haciendo el vehículo, su rendimiento en las diferentes rutas y hasta saber si implica el estilo de manejo. Además, conocer cuánto requiere un carro para su movilización es vital para saber si es una buena opción para el dueño económicamente.

¿Cómo calcular el consumo de la gasolina de un vehículo?

El cálculo lo puede hacer usted mismo de la siguiente forma. Primero, deberá llenar el tanque completamente, luego anotar el kilometraje que le indique el odómetro, conducir hasta que se necesite volver a tanquear.

Para determinar cuántos kilómetros recorre el vehículo por litro de combustible, simplemente divide los kilómetros recorridos entre los litros de gasolina consumidos. Para hacerlo, consulta nuevamente el odómetro del auto para verificar el kilometraje actual y realiza la operación con la cantidad exacta de litros que se registró en la gasolinera.

Cabe resaltar que, en internet usted puede consultar cuál es el rendimiento de combustible de cada vehículo en específico y tener un referente. Sin embargo, para conocer con exactitud el de su vehículo automóvil, se recomienda hacer la operación indicada anteriormente, pues hay varios factores que influyen en el dato final.

Pero, en dado caso que la diferencia sea mayor a la recomendada, lo ideal es hacer un chequeo al carro y descartar cualquier anomalía.

Tabla consumo de gasolina de un carro

A continuación te dejamos una imagen referencia de cómo llevar el control del consumo de un carro. De esta manera, podrás mejorar tu economía, detectar cualquier anomalía y optimizar el rendimiento de tu vehículo.