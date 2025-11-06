Rockactividad

Thom Yorke de Radiohead. Créditos: GettyImages

¡Radiohead volvió a tocar en vivo! Así fue su concierto en Madrid y el setlist completo

Después de siete años sin tocar en un escenario, Radiohead protagonizó un show íntimo en el Movistar Arena de Madrid.

Indira Córdoba

Después de una larga pausa de siete años, Radiohead volvió a tocar en vivo este martes 4 de noviembre con un concierto especial en el Movistar Arena de Madrid. El regreso de la banda británica marcó el inicio de una nueva gira europea, con un formato íntimo y una puesta en escena circular que permitió al público rodear al grupo durante toda la presentación.

El concierto, que se extendió por más de dos horas, reunió a Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Phil Selway en un escenario ubicado en el centro del recinto, una disposición que no utilizaban desde 1993.

Le puede interesar: Radiohead dejó de salir de gira por esta razón: “La música duele”

El show tuvo un ambiente de reencuentro y nostalgia, con un recorrido musical que abarcó casi toda la discografía del grupo, desde los clásicos de ‘OK Computer’ hasta temas más recientes de ‘A Moon Shaped Pool’.

La noche comenzó con ‘Let Down’, un tema que ha recobrado popularidad en redes sociales, y continuó con una mezcla de canciones emblemáticas y algunas no tan populares que sorprendieron a los asistentes.

Además, el show incluyó varios temas de ‘Hail to the Thief’, disco al que la banda ha rendido homenaje este año con el lanzamiento del compilado ‘Hail to the Thief Live Recordings 2003–2009’.

El setlist completo de Radiohead en Madrid

Durante el primer concierto de Radiohead en Madrid, la banda interpretó un total de 25 canciones que combinó himnos clásicos y momentos experimentales. Este fue el repertorio completo interpretado la noche del 4 de noviembre:

  1. Let Down
  2. 2 + 2 = 5
  3. Sit Down. Stand Up.
  4. Bloom
  5. Lucky
  6. Ful Stop
  7. The Gloaming
  8. Myxomatosis
  9. No Surprises
  10. Videotape
  11. Weird Fishes/Arpeggi
  12. Everything in Its Right Place
  13. 15 Step
  14. The National Anthem
  15. Daydreaming
  16. A Wolf at the Door
  17. Bodysnatchers
  18. Idioteque
  19. Fake Plastic Trees
  20. Subterranean Homesick Alien
  21. Paranoid Android
  22. How to Disappear Completely
  23. You and Whose Army?
  24. There There
  25. Karma Police

Mire también: ‘Hail To The Thief’ de Radiohead y 10 discos de rock que iban a tener un nombre diferente

Esta nueva gira, que continuará con tres noches más en Madrid antes de pasar por Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, representa también la reunión de los miembros de la banda tras varios años dedicados a proyectos paralelos. Durante la pausa, Yorke y Greenwood se enfocaron en ‘The Smile’, mientras que O’Brien y Selway exploraron sus carreras como solistas.

MÁS SOBRE:

NOTICIAS RELACIONADAS