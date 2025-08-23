Así lucía ‘El Cerdo’ en los inicios de ‘El Siguiente Programa’ de Moure y De Francisco hace de 28 años

La televisión en Colombia y el humor se llenaron de luto durante el pasado 21 de agosto, luego del fallecimiento de Carlos ‘El Cerdo’ Molina, esta figura se ganó el cariño del público, gracias a momentos inolvidables en la pantalla.

Sin dudas, la audiencia se queda con un gran recuerdo de Molina, quien brilló en shows como ‘La Tele Letal’ o ‘El Siguiente Programa’, emitido en Radioacktiva hace más de 20 años.

Por ello, para honrar su memoria, aquí les mostraremos como se veía el ‘Cerdo’ Carlos Molina en los principios de ‘El Siguiente Programa’.

Las apariciones de Carlos ‘El Cerdo’ Molina en ‘El Siguiente Programa’

El humor del ‘Cerdo’ Molina conquistó a millones de personas desde la década de los ’90’s. Este famoso logró entrar al hogar de muchos colombianos, quienes se rieron de sus personajes y ocurrencias.

Parte de estas apariciones que gozaron de gran apoyo por parte del público tuvieron lugar en ‘El Siguiente Programa’, un show que contó también con la participación de Martín de Francisco y Santiago Moure.

Este show contó con 4 temporadas, las cuales iniciaron en 1997, con episodios inolvidables llenos de sátira protagonizados por de Francisco y Moure, pero, que también tuvieron la gran presencia de Carlos Molina.

En muchos de estos episodios, los personajes de estos 3 protagonistas realizaban varias críticas a la sociedad y también entretenían de gran forma a su público.

Para recordar estos tiempos, y el brillo del ‘Cerdo’ Molina en este show, aquí les recordamos como se veía su personaje en los inicios de este show.

Una de sus apariciones fue justamente en el episodio 11 de la primera temporada llamado ‘¿Por qué somos así?’.

En el Martín de Francisco y Santiago Moure hablan sobre la idiosincrasia chibchombiana, y cuentan justamente con la presencia del ‘Cerdo’ Molina.

Sobre el minuto 6 se puede ver a este personaje, en un gran momento de brillo para este programa que apenas cumplía su primera temporada.

Indudablemente, el legado que deja Molina en el humor es notable, y justamente de tal manera lo recuerdan sus compañeros y seguidores.

Muestra de ellos son los mensajes de apoyo en redes sociales por parte de seguidores quienes no olvidarán cada uno de los momentos protagonizados por el ‘Cerdo’ Molina en televisión.