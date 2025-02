La famosa banda de rock que estuvo apunto de estar en la icónica intro de Friends

Friends, sin dudas, es una de las ‘sitcom’ más icónicas de los últimos años. La trama de esta serie se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo, los cuales se sintieron identificados con sus 6 personajes.

Aun con el paso de los años, Friends se convirtió en un elemento indudable de la cultura pop americana, por lo que ha llegado a trascender generaciones de adolescentes y adultos.

Esta serie guarda varios elementos icónicos en su producción, como lo es, por supuesto, su intro, de la cual les vamos a mencionar una curiosidad poco conocida y relacionada al mundo del rock.

La banda de rock que estuvo apunto de hacer el intro de Friends

La intro de Friends es, sin lugar a dudas, una de las más famosas en la historia de la televisión. El inicio de esta serie no solo es recordado por las escenas de sus actores en el video, sino también por su canción.

La banda sonora de dicho momento en la serie es ‘I’ll Be There For You’, el histórico éxito de The Rembrandts, la banda de rock alternativo.

Sin embargo, hubo otra banda que estuvo apunto de tener una canción de su autoría como parte de esta histórica intro.

Se trata de, nada más y nada menos que, R.E.M., los mismos de ‘Losing My Religion’, y otros éxitos históricos.

De acuerdo con BuzzFeed, en el episodio piloto de Friends esta banda incluso tuvo la canción de inicio con ‘It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)’, ya que la producción de la serie buscaba un éxito que fuera enérgico y pegadizo.

Aun así, también se probó con otra canción de esta banda, como lo fue ‘Shiny Happy People’. No obstante, R.E.M. no buscaba que sus éxitos se vieran relacionados a series de televisión.

Ante esto, la producción también buscaba un tema que fuera original para Friends. Es así como se acercaron a The Rembrandts.

Así fue como al poco tiempo de llegar a un acuerdo entre la banda y la producción nació ‘I’ll Be There For You’, el éxito inolvidable.

Lo demás es historia de la música y la televisión, R.E.M. se convirtió en un éxito enorme, al igual que Friends y su icónica escena de entrada.