¿Cuántos capítulos tiene Friends? Así puede verlos en orden y en español por internet 

Friends es una de las series de comedia más conocidas y con más seguidores de la historia, marcando a toda una generación. Cuenta la historia de seis amigos que buscan su lugar en Nueva York, mientras se enamoran, cambian de trabajo y enfrentan las crisis propias de su edad. Se emitió desde el 22 de septiembre de 1994 hasta el año 2004.

Es interpretado por Matt LeBlanc, se caracterizó por su atractivo físico, carisma con las mujeres, sus chistes e inocencia extrema. De ascendencia italiana, creció en una familia rodeado por mujeres. Además, fue muy perseverante en su carrera como actor, logrando grandes papeles y superándose a sí mismo.

El personaje de David Schwimmer era catalogado como un tipo aburrido pero encantador. Trabajaba como arqueólogo en un museo de Nueva York. Al inicio de la serie, se encuentra perdido y sin saber que hacer, ya que su esposa Caroll, le confiesa que es lesbiana y desea iniciar una relación con su mejor amiga.

Interpretada por Courteney Cox, se trata de una chef que desea abrirse paso en la gran ciudad de Nueva York. Tenía una leve obsesión con su trabajo, la limpieza y el orden, también se destacaba por ser una persona bastante estricta.

Mathew Perry interpretó a este querido personaje, quien fue el mejor amigo de Ross por más de 20 años. Era el más gracioso del grupo, teniendo una relación particular pero entrañable con cada uno de los miembros del grupo. A pesar de esto, ocultaba diferentes heridas debido a su crianza y relación actual con sus padres.

El personaje de Jennifer Aniston representa a la juventud y las ilusiones, también a los deseos de libertad y las nuevas oportunidades. Su evolución a lo largo de la historia enamoró a los televidentes, ya que se superó a sí misma y a todos los problemas que la rodeaban.

Lisa Kudrow interpreta a este querido personaje, se trata de una mujer inteligente, visionaria y excéntrica, cuya manera de ver la vida alegraba a sus amigos. A pesar de vivir una infancia complicada, ya que su familia se desintegró y vivió un tiempo en la calle, la mujer siempre se mostró positiva y alegre.

La serie tiene 236 episodios agrupados en 10 temporadas, se encuentra disponible en Max, la plataforma de streaming. Cuenta con doblaje y subtítulos a diferentes idiomas, como el español.

Mejores capítulos de Friends, según IMDb

The One Where Everybody Finds Out, temporada 5 número 14 – Puntaje: 9.7/12 mil votos

The Last One, temporada 10 número 17 y 18 – Puntaje: 9.6/16 mil votos