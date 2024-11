¿Paul McCartney o Iron Maiden? Este fue el concierto de rock que tuvo más asistentes en Bogotá

Noviembre fue uno de los mejores meses para la escena del rock en Colombia. Durante este mes, el país fue testigo de dos de los conciertos más importantes del género. Por un lado, estuvo el del legendario músico Paul McCartney y, por el otro, el de la icónica banda de heavy metal Iron Maiden.

Paul McCartney fue el encargado de darle la bienvenida al penúltimo mes del año con un histórico concierto que se llevó a cabo el pasado 1 de noviembre en el estadio El Campín. El exBeatle regresó al país después de 12 años como parte de su gira ‘Got Back Tour’.

Durante casi tres horas, el legendario músico protagonizó un concierto que quedó para la historia del rock en Colombia. En su concierto en Bogotá, Paul hizo un recorrido por su extensa trayectoria musical e interpretó tanto canciones de los Beatles como de su carrera como solista.

Días más tarde, llegó el turno del concierto de Iron Maiden en Bogotá. La banda de heavy metal se presentó en Colombia por cuarta vez, luego de su última presentación en la capital del país en el 2011.

Durante el concierto de Iron Maiden, que se llevó a cabo el pasado 24 noviembre, la agrupación interpretó alrededor de 15 canciones, dentro de las cuales estuvieron clásicos como ‘The Trooper’, ‘Fear of the Dark’ y ‘Wasted Years’. Además, de otros lanzamientos recientes como ‘Senjutsu’.

Concierto con más asistentes ¿Paul McCartney o Iron Maiden?

Sin lugar a duda, el 1 y 24 de noviembre de 2024 quedarán para la historia de Colombia como las fechas en las que se presentaron dos de los más grandes artistas en cuanto a la escena del rock y el metal se trata.

Aunque el concierto de Paul McCartney y el de Iron Maiden fueron dos de los conciertos más esperados del año, uno de ellos tuvo una mayor asistencia. Vale destacar que, ambos conciertos se llevaron a cabo en el estadio El Campín, en Bogotá.

Los respectivos organizadores de cada evento revelaron una cifra aproximada con el número de asistentes que tuvo cada concierto en sus respectivas fechas. Por un lado, el de Paul McCartney habría superado las 32.500 personas, mientras que el de Iron Maiden sobrepasó los 43.000 asistentes.

Así las cosas, el concierto con más asistentes fue el de Iron Maiden. Sin embargo, tanto el de la banda de heavy metal como el de Paul McCartney fueron dos de los mejores shows del año en materia de conciertos.