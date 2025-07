¿Qué significa ‘Run to the Hills’? La historia detrás del icónico éxito de Iron Maiden

‘Run to the Hills’ de Iron Maiden es una de las canciones más brillantes en la historia del heavy metal. Esta composición posee un reconocimiento notable entre los fans de Ia banda, pero, también entre los amantes del género.

Esta agrupación ha sido capaz de componer varias canciones con una potencia notable e inolvidable, gracias al talento de sus miembros.

Sin embargo en este caso nos centraremos en la historia de ‘Run to the Hills’ y el significado de este histórico éxito que ha marcado a los amantes de Iron Maiden.

El brillo de ‘The Number of the Beast’

Iron Maiden posee una larga lista de éxitos, muchos de ellos han mostrado un legado inolvidable dentro de la música.

Sin embargo, hay uno en concreto que destaca y que, para muchos, está en el top de la banda y es ‘The Number of the Beast’.

Esta canción posee una fuerza notable, e incluso llegó a darle su nombre a un álbum de la banda, en el cual nos enfocaremos.

Este fue el tercer lanzamiento de estudio de esta banda, y contó con varios éxitos inolvidables para los amantes de Iron Maiden.

Algunos de ellos fueron: el homónimo del álbum, ‘Hallowed Be Thy Name’ o justamente ‘Run to the Hills’.

El último de ellos fue el sexto track del disco, y permitió ver una muestra más de la potencia de Iron Maiden desde los estudios.

En cuanto al significado de esta canción, es un grito desesperado por la supervivencia en medio de una batalla. De hecho, muchos aseguran que es una referencia a la época de la colonización de los pueblos indígenas.

Para muchos, esta canción ha sido un relato histórico importante de la violencia vivida en aquella época, con una melodía pegajosa y apegada al metal.

Sin dudas, este es un gran éxito, pero para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra en español.

Letra en español de ‘Run to the Hills’ de Iron Maiden

Hombre blanco cruzó el mar

Nos trajo dolor y miseria

Mató a nuestras tribus

Mató a nuestro credo

Tomó nuestro juego por su propia necesidad

Luchamos con el duro

Luchamos con él bien

En las llanuras, le dimos el demonio

Pero muchos vinieron, demasiado para creer

Oh, ¿alguna vez seremos libres?

Montar a través de nubes de polvo y desechos estériles

Galopando duro en las llanuras

Persiguiendo a los pelirrojos de vuelta a sus agujeros

Luchar contra ellos en su propio juego

Asesinato por la libertad, una puñalada en la espalda

Mujeres, niños y cobardes atacan

Corre a las colinas

Corran por sus vidas

(X2)

Soldado azul en los residuos estériles

Caza y matanza para el juego

Violar a las mujeres y malgastar a los hombres

Los únicos buenos indios son mansos

Venderles whisky y llevarse su oro

Enclavar a los jóvenes y destruir a los viejos

Corre a las colinas

Corre por tus vidas

Corre a las colinas

Corre por tus vidas

(X2)