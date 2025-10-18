¡Prográmese! Estos son los partidos que se jugarán este fin de semana por la Liga BetPlay

Desde este viernes 17 de octubre se inició la fecha número 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, la cual será decisiva para muchos que empiezan a definir su futuro. Los equipos lucharán por sumar sus 3 puntos y empezar a asegurar un cupo en las cuadrangulares, con el fin de estar más cerca de la estrella.

Por el momento, en la cabeza está el Atlético Bucaramanga con 30 puntos, que, se podría decir que ya tiene su boleto asegurado. Seguido está Junior y Fortaleza con 28 unidades, mientras que Independiente Medellín y Atlético Nacional suman 27. Tolima (23), Llaneros (22) y Santa Fe (20) completan el grupo de los ocho hasta el momento, pero quedan cuatro juegos importantes que podrían cambiar el rumbo de la clasificación.

Liga BetPlay: Así se jugará la fecha 16

Los primeros juegos se jugaron este viernes 17 de octubre, abriendo la fecha Independiente Medellín quien venció 3 a 1 a Fortaleza de local. Unión Magdalena contra Envigado terminó con el mismo marcador, saliendo victorioso el equipo samario. Al momento de escribir esta nota, Boyacá Chicó se enfrenta a Santa Fe, con un marcador 0 – 0 finalizado el primer tiempo.

Sábado 18 de octubre

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional: 2:00 p.m. en el estadio Departamental Libertad

Águilas Doradas vs Alianza FC: 4:10 p.m. en el estadio Alberto Grisales

Junior vs Deportivo Pereira: 6:20 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Deportivo Cali vs América de Cali: 8:30 p.m. en el estadio Deportivo Cali

Domingo 19 de octubre

Llaneros vs Once Caldas: 4:10 p.m. en el estadio Bello Horizonte Rey Pele

Lunes 20 de octubre

Equidad vs Deportes Tolima: 6:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo

Martes 21 de octubre

Millonarios vs Bucaramanga: 6:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín

Así va la tabla de posiciones