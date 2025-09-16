Lo que debía ser una jornada inolvidable cargada de música, cultura y celebración terminó transformándose en una amarga experiencia para algunas asistentes del Festival Cordillera, que se llevó a cabo los días 13 y 14 de septiembre en Bogotá.

Mientras miles de fanáticos celebraban la grandeza del rock en español y música latinoamericana con presentaciones memorables de Fito Páez y un homenaje a Serú Girán, una escena de intolerancia y violencia fue captada a la salida del evento y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Asistente al Festival Cordillera fue víctima de acoso

La usuaria @coxcortes, a través de sus plataformas digitales, denunció haber sido víctima de una agresión verbal y física motivada por comentarios xenófobos y clasistas. El incidente ocurrió al finalizar el festival, justo en el momento en que los asistentes, tanto de zona VIP como de entrada general, eran dirigidos hacia un único punto de salida. Esta situación provocó aglomeraciones y tensión entre el público.

“En este momento ser VIP vale mierda porque todo el mundo está saliendo por el mismo lugar”, expresó @coxcortes mientras hablaba con sus amigos, refiriéndose al evidente caos logístico del evento. Fue entonces cuando, según relata, una mujer visiblemente alterada y en aparente estado de ebriedad se sintió aludida por el comentario y reaccionó de manera violenta.

La agresora no solo la insultó, sino que también comenzó a halar el cabello de una de sus amigas mientras gritaba: “Yo soy VIP ¿ustedes qué son? Son del pueblo, del pueblucho, son unas populares. Eso pasa por mezclarnos”. En los registros audiovisuales del altercado también se pueden escuchar expresiones de corte xenófobo como “venecos”, “piojosa” y “ustedes invaden nuestro país”.

Uno de los momentos más indignantes fue cuando la mujer le tocó el cabello a @coxcortes con gesto despectivo. Al ser cuestionada por la joven, la agresora respondió: “No te tengo que tocar, que tengas piojos es otra cosa”. Cabe destacar que, a pesar de las agresiones, la denunciante aseguró que no es venezolana, pero enfatizó que “ese detalle es irrelevante, porque nadie debería recibir ese tipo de tratos por su nacionalidad real o supuesta”.

Mujer agredida tomará acciones legales

En su declaración, la afectada manifestó: “Rechazo profundamente este tipo de actos, porque la música y los festivales deberían ser espacios de unión y diversidad, no de odio ni discriminación”. También explicó por qué no respondió con violencia: “Creo que el mayor castigo para estas personas es la cancelación social. Les pido su ayuda para identificarlos, ya que quiero adelantar una demanda y no permitir que algo así quede impune”.

La comunidad digital ha reaccionado con fuerza ante este hecho, exigiendo acciones concretas y reflexionando sobre la necesidad de garantizar entornos seguros en eventos masivos. Mientras tanto, organizadores del Festival Cordillera aún no se han pronunciado públicamente frente al incidente.