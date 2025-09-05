Canciones que Paul McCartney no volvió a cantar en sus conciertos

Paul McCartney es uno de los nombres más destacados en la historia de la música. Su carrera comenzó en los años 60 como bajista y cantante de The Beatles, grupo que marcó un antes y un después en la cultura popular. Junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, Paul fue parte de un fenómeno musical que cambió las reglas del juego en el rock y el pop.

Después de la separación de los Beatles en 1970, McCartney inició su camino como solista y formó la banda Wings, con la que también alcanzó un gran éxito. Desde entonces, ha seguido creando música, grabando discos y ofreciendo conciertos por todo el mundo. A sus 83 años, continúa en actividad, con giras que repasan tanto los clásicos de los Beatles como sus temas más recientes.

Le puede interesar: La canción poco conocida de los Beatles que era la “favorita” de Paul McCartney

Con el paso del tiempo, McCartney ha ajustado su repertorio en vivo, eligiendo qué canciones interpretar en cada show. Aunque muchos temas siguen siendo infaltables, hay otros que han desaparecido de sus conciertos.

Las tres canciones que Paul McCartney ya no canta en vivo

A pesar de ser parte importante de su discografía, Paul McCartney decidió dejar fuera de sus conciertos algunas canciones que fueron bien recibidas por el público en su momento.

Mire también: Las dos canciones escritas por Paul McCartney que eran odiadas por George Harrison

“Silly Love Songs”

Lanzada en 1976 junto a su banda Wings, esta canción fue escrita como respuesta a quienes lo criticaban por escribir temas románticos. Aunque fue un éxito comercial y destaca por su estilo pop y su bajo melódico, McCartney dejó de incluirla en sus shows. Una posible razón es que el sonido de la canción está muy ligado a la época en que fue grabada y no genera la misma conexión en la actualidad.

“Fixing a Hole”

Esta canción forma parte del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de 1967. McCartney ha dicho que su letra habla sobre la libertad de pensamiento. Aunque la interpretó en algunas giras, como en 2002, no se convirtió en una elección habitual en sus presentaciones y fue dejada de lado con el tiempo.

