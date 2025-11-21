Partidos de fútbol para HOY viernes 21 de noviembre; Hora y dónde ver en VIVO

Los partidos de fútbol no paran y es que, pese a que en Colombia la Liga BetPlay ya está en los cuadrangulares finales, a nivel internacional aún hay varios torneos activos que están en una etapa decisiva, mientras otros pasan por su primera fase. Por eso, si usted es un amante de los deportes y del fútbol, estos son los encuentros que no se puede perder de HOY viernes 21 de noviembre del 2025.

En esta oportunidad, casi todos los torneos son internacionales; uno de los más relevantes es el partido que se va a disputar por La Liga de España entre Valencia y Levante, quienes se van a encontrar para poder quedarse con los tres puntos y seguir avanzando.

Otro de los torneos que llama mucho la atención de los fans de los mundiales juveniles es la competencia del Mundial SUB-17, que en esta oportunidad está en su recta final, en donde compiten varios equipos fuertes.

Los partidos darán inicio muy temprano HOY viernes 21 de noviembre, por lo que desde las 7:00 a.m. se da inicio a la transmisión de los encuentros deportivos en las diferentes ligas.

Partidos de fútbol para HOY 21 de noviembre del 2025; Hora y dónde ver

La Liga

Valencia vs. Levante UD 3:00 P.M.

Bundesliga de Alemania

Mainz vs. Hoffenheim 2:30 P.M.

Championship

Preston vs. Blackburn 3:00 P.M.

Mundial SUB-17

Austria vs. Japón 7:30 a.m.

Italia bs. Burkina Faso 8:30 A.M.

Portugal vs. Suiza 9:45 A.M.

Morocco vs. Brasil 10:45 A.M.

Liga de Francia

Niza vs. Marsella 2:45 P.M.

CAF Champions League

Al Hilal Omdurman vs. MC Alger 8:00 A.M.

UAE Pro League

Dibba Al Fujairah vs. Wahda Abu Dhabi 7:40 A.M.

Al Nasr Dubai vs. Al Dhafra 7:40 A.M.

Sharjah SC vs Baniyas 10:30 A.M.