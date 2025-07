Paramore desentierra EP perdido para celebrar los 20 años de su primer disco

La nostalgia se ha apoderado de la música con la llegada del 20º aniversario del álbum debut de Paramore, ‘All We Know Is Falling‘. Aunque el histórico lanzamiento se celebró oficialmente el pasado sábado 26 de julio, la banda ya había iniciado los festejos con una sorpresa largamente esperada por sus fans: una edición deluxe que por primera vez incluye el esquivo EP The Summer Tic en plataformas digitales.

¿Qué es The Summe Tic?

Durante años, The Summer Tic fue considerado una rareza dentro del catálogo de Paramore. El EP fue lanzado en 2006 de manera muy limitada: solo se vendía en formato físico durante presentaciones en vivo y fechas seleccionadas de la Warped Tour, así como a través del sello discográfico Fueled By Ramen. Su distribución fue tan exclusiva que nunca llegó a servicios como iTunes, Spotify o Apple Music. Hasta ahora.

La edición digital deluxe de All We Know Is Falling incorpora este preciado material al final del disco, haciendo justicia a una etapa clave en el desarrollo musical de la banda. El EP está compuesto por cuatro temas, destacando el ‘Emergency – Crab Mix’ como tema de apertura y una versión de ‘Stuck On You’, original de la banda Failure, que ha sido una influencia clave para Hayley Williams.

¿Mensaje de aniversario?

En paralelo a este lanzamiento, la banda activó las redes con una publicación en Instagram. Una simple imagen con el número “2005” fue compartida en su perfil oficial, sin ninguna otra explicación y con los comentarios deshabilitados. Los fans no tardaron en vincularla directamente al aniversario del debut, alimentando las especulaciones sobre posibles futuros anuncios o materiales inéditos.

La efeméride también coincidió con un nuevo movimiento artístico por parte de Hayley Williams, quien estrenó recientemente una canción en solitario a través de la radio pública de Nashville. Aunque se trata de un proyecto paralelo, su actividad ha intensificado las expectativas sobre posibles novedades por parte de Paramore.

Disponible ya en todas las plataformas de streaming, la versión deluxe de All We Know Is Falling no solo rinde tributo a los orígenes de la banda, sino que también abre una nueva etapa para sus seguidores, al liberar por fin uno de los tesoros más ocultos de su discografía. Paramore no solo celebra dos décadas de carrera; también reivindica sus raíces con un gesto que emociona a toda una generación.

