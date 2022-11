Hayley Williams tuvo que parar una pelea durante concierto de Paramore

Archivado en: •

Desde que Paramore volvió a los escenarios, son muchos los fanáticos que no caben de la emoción y están pendientes de cada paso que la banda hace. La agrupación ha realizado algunos conciertos y siempre dejan encantados a todas las personas que asisten.

En una de sus últimas presentaciones, los fanáticos quedaron sorprendidos con la actitud que tomó Hayley Williams, pues la cantante no se aguantó una pelea en el público. En el momento en que se percató, la artista intervino.

Mire también: Paramore anuncia gira por Latinoamérica; estas son las fechas en Colombia

Todo sucedió en medio de una canción, mientras la banda cantaba, unas personas iniciaron a discutir en el público. En el momento en que Hayley se dio cuenta, les pidió a todos sus compañeros que dejaran de interpretar.

La artista inició a preguntar qué era lo que estaba pasando entre las personas que estaban en el público. Pues, se dio cuenta que había algunos discutiendo y ella intervino diciendo si todos estaban bien.

“Agh no somos una banda de Hardcore, hermano. Vamos a bailar, vamos a divertirnos o ¿no lo vamos a hacer? Quieren dividirse. Quiero decir, me siento aquí como una profesora. Todos están castigados”, bromeó la cantante.

Luego de eso le dijo al público que era importante que no tuviera que volver a hacer eso y luego agradeció a todos los que se estaban cuidando los unos a los otros.

Después de eso, la cantante dijo que iban a seguir el show y preguntó en qué parte de la canción había quedado.

En redes, los usuarios destacaron la actitud de Hayley estando pendiente de cómo están todos sus fanáticos en el público.

paramore having to stop a fight during caught in the middle

“detention for everyone” pic.twitter.com/CUhdAhDimX

— andrew (@fakeplasticbee) November 8, 2022