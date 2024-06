¿Dónde ver todas las películas de Matrix? Orden para entender la saga que cumple 25 años

Matrix es una de las sagas de ciencia ficción más populares a nivel mundial. La primera entrega fue protagonizada por Keanu Reeves y creada por Lana y Lilly Wachowski, llegando a los cines en 1999. Se mantuvo como una trilogía hasta el 2021, año en que se estrenó Matrix Resurrections.

¿De qué trata cada película de Matrix y dónde verla?

Matrix

Neo, personaje de Keanu Reeves, es un joven hacker que lleva una doble vida. Durante el día trabaja en una empresa de servicios informáticos, y en la noche piratea bases de datos e irrumpe en sistemas de alta seguridad.

La vida de este joven cambia tras conocer a Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss, una leyenda en el mundo de los hackers informáticos. La chica lleva a Neo ante Morfeo, interpretado por Laurence Fishburne, quien es el líder de la organización a la que ella pertenece.

Tras el encuentro, Neo descubre una terrible realidad y debe decidir unirse a la resistencia o continuar con la vida que lleva hasta el momento. Entonces, ¿Neo elegirá la pastilla azul o la roja?

Se puede ver en Max y Prime Video.

Matrix Reloaded

En esta segunda entrega, Neo aprende a controlar sus dones naturales, en tanto Zion se prepara para caer luego del asalto del ejército de las máquinas. Al poco tiempo, 250 000 centinelas programados para acabar con las personas invaden el enclave humano de la Tierra.

Ante esto, Morfeo anima a los ciudadanos de Zion con el recuerdo de las palabras del Oráculo: “el Elegido todavía está a tiempo de parar la guerra contra las Máquinas”. Es por esto que toda la esperanza cae sobre Neo, quien se enfrenta a una creciente resistencia, una nueva verdad todavía más dura y una difícil decisión, mientras realiza una inmersión en el seno de Matrix.

Se puede ver en Max y Prime Video.

Matrix Revolutions

Luego de la batalla final, los rebeldes consiguen finalmente la libertad. El ejército de máquinas imparte desolación en Zion, mientras que sus ciudadanos preparan la defensa. Pero, ¿será suficiente esperando que Neo domine por completo sus poderes y termine la guerra?

El agente Smith toma posesión del espíritu de Bane, miembro de la tripulación del aerodeslizador. Tiene más poder, por lo que pierde el control y no obedece a las máquinas, amenazando con destruir el imperio, el mundo real y Matrix.

Se puede ver en Max y Prime Video.

Matrix Resurrections

Thomas A. Anderson, más conocido como Neo, vive cómodamente en San Francisco, siendo una celebridad en el mundo de los videojuegos. Pero su talento le dificulta diferenciar entre lo que es real y lo que no. Su psicoanalista le receta pastillas azules para evitar ataques de pánico que esta situación le provocaba. Anderson deberá tomar una decisión, sobre volver a tomar la identidad de Neo dentro de una Matrix totalmente revolucionaria.

Se puede ver en Max y Prime Video.

¿En qué orden ver la saga de Matrix?

Matrix

The Animatrix (opcional)

Matrix Reloaded

Matrix Revolutions

Matrix Resurrections

Para ver esta saga de películas no hay pierde, simplemente se debe seguir el orden de estreno. También, si lo desea, puede ver The Animatrix, una serie que cuenta una historia paralela a la original y no cambia nada en las siguientes cintas.