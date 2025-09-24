Once Caldas vs. Independiente del Valle HOY: hora y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana

Este miércoles 24 de septiembre, Once Caldas se jugará su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025. En esta oportunidad, el equipo del goleador Dayro Moreno recibirá en Manizales a Independiente del Valle como parte del partido de vuelta de los cuartos de final.

Después de jugar como visitante en Ecuador, Once Caldas recibirá a Independiente del Valle para sellar su clasificación a la etapa semifinal del torneo. Hasta ahora, el club colombiano tiene la ventaja tras haber ganado en el partido de ida con un marcador de 0-2.

La estrella del partido en Ecuador fue Dayro Moreno, quien marcó un doblete en los minitos 22 y 49, respectivamente. El máximo goleador de Colombia está haciendo historia en su club y también en el importante torneo internacional.

El escenario de este partido será el estadio Palogrande, en Manizales, mismo en el que el Blanco-Blanco salió campeón de la Copa Libertadores en el 2004, luego de vencer al Boca Juniors.

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en VIVO

Mientras Once Caldas llega al partido con una ventaja de dos goles arriba frente a su rival y con el experimentado máximo goleador de Colombia dentro de su plantel, Independiente del Valle tendrá que revertir el marcador del partido de ida y recuperarse del 0-2 si quiere avanzar a la siguiente etapa de la Copa.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, llegan motivados a este encuentro tras la victoria conseguida en el partido de ida. Sin embargo, no deberán bajar la guardia si quieren mantener el marcador a su favor.

El equipo que gane en el marcador global, del juego de ida y vuelta, deberá enfrentarse a Alético Mineiro de Brasil o Bolívar de Bolivia, que igualaron el marcador de ida (2-2) en el juego de ida en La Paz.

El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a las 7:30 p.m. en el estadio Palogrande.

Hora: 7:30 p.m. Dónde ver: Dsports, DGO, ESPN



Alineaciones probables:

Once Caldas: James Aguirre- Kevin Tamayo, Jéider Riquett, Kevin Cuesta, Juan Cuesta- Mateo García, Robert Mejía- Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta- Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Independiente del Valle: Guido Villar- Matías Fernández, Luis Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez – Jordy Alcívar, Juan Cazares, Jhegson Méndez – Darwin Guagua, Arón Rodríguez, Claudio Paul Spinelli. DT: Javier Rabanal.