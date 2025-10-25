Estos son los carros eléctricos más baratos de Colombia; BYD, Renault y más

Tener un vehículo eléctrico ofrece múltiples beneficios tanto para el bolsillo como para el medio ambiente. En primer lugar, permite un ahorro significativo en combustible, ya que funciona con energía eléctrica en lugar de gasolina, y además, requiere menos mantenimiento por la menor cantidad de piezas mecánicas. También, cuenta con beneficios adicionales como estar exento del pico y placa, descuento en impuestos y tarifa preferencial de parqueadero.

Con lo anterior, la movilidad eléctrica en Colombia sigue ganando terreno, y cada vez son más los colombianos que se interesan en vehículos sostenibles y económicos. Por ello, le compartimos los vehículos más económicos por si está pensando en dar el salto a un carro eléctrico sin que su bolsillo se vea demasiado afectado.

Top 5 carros eléctricos más baratos:

FAW Bestune Xiaoma – $47.000.000

El FAW Bestune Xiaoma es un minicoche eléctrico urbano que destaca por su diseño compacto y colores llamativos, como rosa y verde limón. Cuenta con una autonomía de hasta 170 km, ideal para desplazamientos urbanos diarios. Su precio competitivo lo ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan un vehículo eléctrico asequible.

Opel Rocks-e – $49.990.000

El Opel Rocks-e está diseñado para la movilidad urbana. Con una velocidad máxima de 45 km y una autonomía de aproximadamente 75 km, es ideal para trayectos cortos en ciudad. Su diseño compacto y estilo moderno lo hacen atractivo para jóvenes y adultos que buscan una alternativa ecológica y económica.

Changan Lumin – Desde $61.990.000

El Changan Lumin es un vehículo eléctrico compacto que ofrece una autonomía de hasta 150 km, adecuado para desplazamientos urbanos. Su diseño moderno y eficiente lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan un vehículo eléctrico asequible y funcional.

Renault Kwid E-Tech – Desde $76.990.000

El Renault Kwid E-Tech es la versión eléctrica del popular modelo Kwid tradicional. Ofrece una autonomía de hasta 300 km, combinando diseño moderno con tecnología avanzada. Su precio y características lo hacen una opción atractiva para quienes buscan un vehículo eléctrico funcional y accesible.

BYD Seagull – Desde $84.990.000

El BYD Seagull es un vehículo eléctrico compacto con un diseño juvenil y práctico. Ofrece una autonomía que varía entre 300 y 400 km, dependiendo de la versión, y cuenta con un equipamiento completo para su gama.

Escrito por: Stefania Torres