Estos son los carros eléctricos más baratos de Colombia; BYD, Renault y más
Estos son los carros eléctricos más asequibles del mercado colombiano.
Tener un vehículo eléctrico ofrece múltiples beneficios tanto para el bolsillo como para el medio ambiente. En primer lugar, permite un ahorro significativo en combustible, ya que funciona con energía eléctrica en lugar de gasolina, y además, requiere menos mantenimiento por la menor cantidad de piezas mecánicas. También, cuenta con beneficios adicionales como estar exento del pico y placa, descuento en impuestos y tarifa preferencial de parqueadero.
Con lo anterior, la movilidad eléctrica en Colombia sigue ganando terreno, y cada vez son más los colombianos que se interesan en vehículos sostenibles y económicos. Por ello, le compartimos los vehículos más económicos por si está pensando en dar el salto a un carro eléctrico sin que su bolsillo se vea demasiado afectado.
Top 5 carros eléctricos más baratos:
El FAW Bestune Xiaoma es un minicoche eléctrico urbano que destaca por su diseño compacto y colores llamativos, como rosa y verde limón. Cuenta con una autonomía de hasta 170 km, ideal para desplazamientos urbanos diarios. Su precio competitivo lo ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan un vehículo eléctrico asequible.
El FAW Bestune Xiaoma está disponible en varios colores incluyendo Rosa Melocotón, Azul Celeste Oscuro, Blanco Perla, Verde Match y Azul Burbuja.
El Opel Rocks-e está diseñado para la movilidad urbana. Con una velocidad máxima de 45 km y una autonomía de aproximadamente 75 km, es ideal para trayectos cortos en ciudad. Su diseño compacto y estilo moderno lo hacen atractivo para jóvenes y adultos que buscan una alternativa ecológica y económica.
Especificaciones del Opel Rocks-e:
✅ Motor eléctrico, hasta 12 hp y 45 Nm de torque.
✅ Batería ion-litio 5,5 kWh.
✅ Carga de 0-100% en 4 horas en enchufe doméstico.
✅ Autonomía: 75 km.
✅ Frenado regenerativo con menos del 70% de carga.
✅ Velocidad máxima: 45 km/h.
✅ Paneles de carrocería en plástico.
✅ Rines de 14 pulgadas con copas de plástico.
✅ Puertas de apertura contraria.
✅ Espacios de 60 litros para guardar objetos.
✅ Tablero digital.
✅ Emplazamiento para Tablet o celulares.
💰 PRECIO DEL OPEL ROCKS-E EN COLOMBIA: $49.990.000, vigente en agosto de 2024.
El Changan Lumin es un vehículo eléctrico compacto que ofrece una autonomía de hasta 150 km, adecuado para desplazamientos urbanos. Su diseño moderno y eficiente lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan un vehículo eléctrico asequible y funcional.
@soymiguevillanueva Probamos uno de los vehículos más económicos de Colombia #lumin #changan #changanlumin #movilidadelectrica ♬ sonido original – Miguel Villanueva
El Renault Kwid E-Tech es la versión eléctrica del popular modelo Kwid tradicional. Ofrece una autonomía de hasta 300 km, combinando diseño moderno con tecnología avanzada. Su precio y características lo hacen una opción atractiva para quienes buscan un vehículo eléctrico funcional y accesible.
@renaultautosur
Llegó el modelo 100% eléctrico ideal para ti 😎👌 👉🏼 Cotiza ahora ☎️ 800 002 8867 #Autos #Renault #Autosur #Yucatán #Q. Roo #Campeche #Tabasco #Coatzacoalcos♬ original sound – renaultautosur
El BYD Seagull es un vehículo eléctrico compacto con un diseño juvenil y práctico. Ofrece una autonomía que varía entre 300 y 400 km, dependiendo de la versión, y cuenta con un equipamiento completo para su gama.
BYD Seagull (en otros países se llama BYD Dolphin mini) 73hp, 135nm. Precio Febrero 2025: Desde $84'990.000 COP hasta $92'990.000 COP
Escrito por: Stefania Torres