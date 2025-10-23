Expertos revelaron cuáles son los mejores carros usados para comprar en este 2025

La decisión de optar por un vehículo de segunda mano puede ser una de las más inteligentes en 2025. Los expertos coinciden en que es importante tener en cuenta varios factores más allá de lo estético como la óptima economía, fiabilidad y practicidad. Hoy en día, el mercado es cada vez más competitivo y es importante tener claras las claves para escoger la mejor opción.

En el primer semestre del 2025, el Chevrolet Spark fue el carro de segunda más vendido, pero hay otras opciones en el mercado muy buenos. Aquí le contaremos cuáles son las recomendaciones de expertos y así pueda tener usted una visión más amplia al tomar una decisión.

Los mejores carros de segunda para comprar

Una cuenta en TikTok que aparece como ‘NewMan Cars’, especialista en autos, reveló cuáles son los mejores carros para comprar de segunda en 2025. Allí tuvieron en cuenta algunos factores como los motores más confiables, de bajo combustible y económico de mantener.

Mazda 2: Según los expertos, es un vehículo con un muy buen motor y cadena repartición. De esta manera, Según los expertos, es un vehículo con un muy buen motor y cadena repartición. De esta manera, tiene un equilibrio en un carro eficaz y económico, siendo una de las mejores opciones.

Hyundai Getz: Es un vehículo pequeño, de bajo combustible y muy económico de mantener en todos los sentidos. Si busca una opción para todos los días, lo que lo convierte en un auto compacto.

Kia picanto: Los repuestos son económicos y buen rendimiento de combustible, como plus, tiene cadena de repartición. Tiene muy buena representación en el mercado, fácil de manejar y perfecto para el tráfico urbano.

Toyota Corolla: Es una de las mejores marca, sus repuestos son duraderos y es muy económico. Tiene fama de durar muchos años y dar pocos problemas, lo que lo hace ideal para quienes quieren tranquilidad y un buen rendimiento a largo plazo

Kia Cerato: Tiene cadena de repartición y es económico. Ofrece un interior espacioso y está bien equipado.