Expertos revelaron cuáles son los mejores carros usados para comprar en este 2025
Si tiene pensado comprar un carro de segunda, aquí le diremos cuáles son las mejores opciones que recomiendan los expertos.
Si tiene pensado comprar un carro de segunda, aquí le diremos cuáles son las mejores opciones que recomiendan los expertos.
La decisión de optar por un vehículo de segunda mano puede ser una de las más inteligentes en 2025. Los expertos coinciden en que es importante tener en cuenta varios factores más allá de lo estético como la óptima economía, fiabilidad y practicidad. Hoy en día, el mercado es cada vez más competitivo y es importante tener claras las claves para escoger la mejor opción.
En el primer semestre del 2025, el Chevrolet Spark fue el carro de segunda más vendido, pero hay otras opciones en el mercado muy buenos. Aquí le contaremos cuáles son las recomendaciones de expertos y así pueda tener usted una visión más amplia al tomar una decisión.
Lea también: ¿Qué luces de carros NO están permitidas en Colombia? Esto dice el Código Nacional
Una cuenta en TikTok que aparece como ‘NewMan Cars’, especialista en autos, reveló cuáles son los mejores carros para comprar de segunda en 2025. Allí tuvieron en cuenta algunos factores como los motores más confiables, de bajo combustible y económico de mantener.
@newmanscars 🚗😅 Carros feos pero con un rendimiento que sorprende 💪🔥 ¡No juzgues por la portada! #cuidadodemicarro #vehiculos #ventadevehiculos #marcasdecarros ♬ sonido original – Mi Taller de Confianza