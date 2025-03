Esta es la serie de la Fórmula 1 que está dando de qué hablar: Se puede ver en Netflix

Cuenta regresiva para que comience el pináculo del automovilismo con su espectáculo principal, la Fórmula 1. Esta es la categoría más importante del deporte a motor, que en los últimos años ha conseguido millones de fanáticos y seguidores en todo el mundo.

Los frenéticos duelos sobre ruedas, el encanto de los pilotos, y las tensionantes carreras han hecho que esta categoría acoja más adeptos con el paso de los años. Precisamente, uno de los elementos que han generado un importante interés por los pilotos y las escuderías es la serie Drive To Survive (DTS).

DTS es una serie biográfica que se transmite en la plataforma de streaming y contenido audiovisual Netflix. Su séptima temporada fue lanzada el viernes 7 de marzo a nivel mundial, y cuenta con 10 episodios que retratan lo que ocurrió en el 2024.

En 2019 se estrenó su primera temporada, mostrando la realidad que se vive detrás del telón, cuando nadie sabe que ocurre en el fondo.

Las historias de los pilotos, momentos claves en las temporadas, discusiones entre protagonistas, y la ilustración del ambiente muestran la realidad de este deporte. Pasión, dinero y riesgos son algunos de los componentes que adornan el gran universo de este deporte.

La cuarta temporada fue una de las más laureadas por el pública, y por la cual se han generado más seguidores. 2021 fue el año en el que el deporte a motor revivió y despertó la intriga de muchos, dejando atrás una larga hegemonía de Mercedes. En la última carrera del año, el título se definió entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, con un final tan agitado y tensionante, que algunos consideraban que ni al mejor escritor de terror se le hubiese ocurrido.

La temporada de 2024 tuvo bastantes acontecimientos en cuanto a lo deportivo se refiere. La salida de Hamilton de Mercedes a Ferrari, la despedida de Sergio ‘Checo’ Pérez, el título de McLaren en el campeonato de constructores, y las diversas disputas en pista hicieron parte de un emocionante año.

La plataforma publicó los 10 capítulos que componen la séptima entrega de esta serie, que avivó la llama de la pasión por el deporte de muchos, y despertó el interés para otros. Las situaciones de Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, entre otros, cautivarán a los espectadores que esperaban pacientemente la llegada de esta nueva temporada.

The Drive To Survive episodes are revealed! 👀



Launching March 7 on Netflix 🎥🍿#F1 pic.twitter.com/LENZ530JCc