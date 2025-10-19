De la F1 a las aulas: el expiloto que sorprendió al mundo con su cambio radical de carrera

Nicholas Latifi, ex piloto de Fórmula 1, ha dejado atrás el rugido de los motores para adentrarse en una nueva etapa en su vida. A sus 30 años, el canadiense sorprendió a sus seguidores al revelar que se graduó de un MBA en la London Business School, una de las instituciones académicas más reconocidas a nivel mundial. La noticia fue compartida por él mismo en sus redes sociales, tras más de dos años de ausencia mediática desde su salida de la F1 a finales de 2022.

Alejado de las pistas de carreras, Latifi decidió concentrarse completamente en sus estudios y en su desarrollo personal. En un mensaje que compartió en Instagram, el expiloto explicó su decisión de mantener un perfil bajo durante este tiempo:

“¡Hola a todos! Ha pasado un tiempo desde mi última publicación. Quería tomarme un tiempo libre para concentrarme por completo en mi MBA en la London Business School y disfrutar realmente de la experiencia sin distracciones”. De esta manera, dejó claro que su ausencia no fue un olvido, sino una elección estratégica.

Lo que realmente ha llamado la atención es el hecho de que Latifi decidió ingresar a una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo sin tener una licenciatura previa. Este hecho, poco común entre los aspirantes a un MBA, resalta la madurez y el compromiso que el canadiense demostró para enfrentar este desafío.

Aunque al principio no sabía qué esperar de su experiencia académica, Latifi expresó lo positivo que resultó ser la comunidad de la London Business School. “Como no había cursado una licenciatura, no tenía idea de qué esperar y admito que al principio estaba un poco nervioso. Pero rápidamente descubrí lo cálida y acogedora que es la comunidad de LBS y construí amistades que sé que durarán toda la vida”, comentó.

En cuanto a su experiencia personal, Latifi no dudó en calificar los últimos dos años como algunos de los más gratificantes de su vida. Lejos de la tensión y el estrés propios de los circuitos de la Fórmula 1, encontró en la academia un espacio de aprendizaje y crecimiento. “Ha sido una experiencia transformadora”, expresó, resaltando cómo este periodo le permitió descubrir nuevas perspectivas y fortalecer su desarrollo personal.

La salida de Latifi de la Fórmula 1 fue un proceso marcado por altibajos, con controversias como la involucrada en el final de la temporada 2021, cuando su accidente influyó en el desenlace del campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. A pesar de las críticas y los ataques en redes sociales que lo siguieron, el canadiense parece haber encontrado un propósito diferente fuera de los reflectores del automovilismo, en un campo completamente nuevo que podría abrirle nuevas puertas en su futuro profesional.