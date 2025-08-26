Cadillac llega a la Fórmula 1 como nueva escudería: estos serán sus pilotos y fecha de estreno

La Fórmula 1 presentó grandes novedades para los amantes de este deporte. Esta reconocida competencia de automóviles contará con la presencia de una nueva escudería para el próximo año.

Tal y como se había revelado durante el 2024, Cadillac se unirá a la grilla de competencia de la Fórmula 1, a partir del 2026.

Sin embargo, las novedades reveladas este 26 de agosto pasan por el hecho de que esta escudería reveló los 2 pilotos que los representarán en su gran inicio en esta competencia.

Los 2 pilotos de Cadillac en la Fórmula 1

La Fórmula 1 vive momentos de gran emoción. Luego de varias carreras, este deporte se prepara este 31 de agosto para el Gran Premio de los Países Bajos.

En esta etapa los fanáticos proyectan seguir viendo la gran contienda entre Lando Norris y Oscar Piastri. Pero antes, hubo algunas novedades para los seguidores de este deporte.

Durante este 26 de agosto, Cadillac reveló los 2 pilotos con los que llegará a la Fórmula 1, en el regreso de 2 caras conocidas a este deporte.

En un gran anuncio, Cadillac reveló un gran acuerdo con el finlandés Vallteri Bottas, y el mexicano Sergio ‘El Checo’ Pérez.

El primero de ellos no fue renovado por Sauber, y forma parte del equipo de Mercedes como piloto de reserva. Mientras que ‘Checo’ Pérez fue despedido por Red Bull a finales del año pasado.

Esto ha emocionado de gran manera a los fans de estos 2 pilotos, especialmente por tratarse del regreso de un piloto latinoamericano a este gran deporte.

Claramente se trata de un gran cambio para la Fórmula 1, la cual contará ahora con 11 escuderías, y 22 pilotos, los cuales competirán por llegar a lo más alto con su escudería.

¿Cuándo se estrenará Cadillac en la Fórmula 1?

Si bien este se trata de un gran anuncio, aun quedan varios pasos en el camino de preparación de Cadillac.

La recta final de su llegada a la Fórmula 1 comenzará ahora, de cara a la que será la primera carrera de la temporada 2026, en la que se unirá a las demás escuderías.

El primer reto oficial de Cadillac está pautado para el 8 de marzo de 2026, con el Gran Premio de Australia.