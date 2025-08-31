La lista de estrenos de Netflix para septiembre de 2025: boxeo, acción y más

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más famosas del mundo. Este servicio cuenta con un catálogo lleno de producciones de éxito que han encantado a miles de televidentes.

Dicha plataforma ha logrado acumular una amplia cantidad de producciones, los cuales construyen una lista de películas y series realmente amplia.

En este próximo mes de septiembre no se dará la excepción, ya que Netflix prepara una gran cantidad de estrenos, y aquí les tenemos la lista completa.

Los estrenos de Netflix en septiembre de 2025

Netflix se ha caracterizado en todo momento por la variedad de temáticas que hay en su catálogo, de los cuales disfrutan sus suscriptores..

Justamente así se va a demostrar nuevamente en el mes de septiembre, ya que la plataforma de la ‘N’ brindará nuevas producciones con temática de acción, misterio e incluso boxeo, para los amantes de los deportes.

La expectativa de los fans está por todo lo alto, incluso con el estreno de producciones de anime que encantarán al público.

La lista completa de estrenos se completa de la siguiente manera:

4 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs Crawford: Una serie documental

5 de septiembre: Falso amor y venganza, Inspector Zende

7 de septiembre: La nobleza de flores

8 de septiembre: La venganza de Analia, Pez Rojo y Pez Azul

9 de septiembre: Beso o muerte

10 de septiembre: Las muertas, El Amor es Ciego: Brasil, El Amor es Ciego: Francia, Nombre artístico: Charlie Sheen

11 de septiembre: Rey lobo, Academia de Villanos

12 de septiembre: Ratu Ratu Queens, La bella y Bester, Las maldiciones

16 de septiembre: Realeza Rebelde: Una insólita historia de amor

17 de septiembre: Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo, 1670, Next Gen Chef

18 de septiembre: The Ba***ds of Hollywood, Patónico: Hotel luna azul, El mismo día contigo

19 de septiembre: El hotel embrujado, Y ella dijo quizás

22 de septiembre: Blippi va a trabajar

23 de septiembre: Escenario del crimen cero

24 de septiembre: La huésped

25 de septiembre: La casa Guiness, Alice in Borderland, Incontrolables

26 de septiembre: Mantis, Rut y Booz

Les recordamos finalmente que, para poder acceder a estos contenidos, debe tener una suscripción a la plataforma de streaming de Netflix.