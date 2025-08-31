La lista de estrenos de Netflix para septiembre de 2025: boxeo, acción y más
Netflix volverá a ampliar la lista de películas y series con las que buscará encantar a sus suscriptores en el mes de septiembre.
Netflix volverá a ampliar la lista de películas y series con las que buscará encantar a sus suscriptores en el mes de septiembre.
Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más famosas del mundo. Este servicio cuenta con un catálogo lleno de producciones de éxito que han encantado a miles de televidentes.
Dicha plataforma ha logrado acumular una amplia cantidad de producciones, los cuales construyen una lista de películas y series realmente amplia.
En este próximo mes de septiembre no se dará la excepción, ya que Netflix prepara una gran cantidad de estrenos, y aquí les tenemos la lista completa.
Netflix se ha caracterizado en todo momento por la variedad de temáticas que hay en su catálogo, de los cuales disfrutan sus suscriptores..
Justamente así se va a demostrar nuevamente en el mes de septiembre, ya que la plataforma de la ‘N’ brindará nuevas producciones con temática de acción, misterio e incluso boxeo, para los amantes de los deportes.
La expectativa de los fans está por todo lo alto, incluso con el estreno de producciones de anime que encantarán al público.
La lista completa de estrenos se completa de la siguiente manera:
Les recordamos finalmente que, para poder acceder a estos contenidos, debe tener una suscripción a la plataforma de streaming de Netflix.
MÁS SOBRE: