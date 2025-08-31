Así se jugarán las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias para el Mundial en Sudamérica: días y horas

Las Eliminatorias para el Mundial 2026 en Sudamérica llegan a su punto cumbre. Esta preparación ha mostrado a varios equipos de calidad, los cuales lucharán por sellar su pase a esta justa.

Colombia se medirá en una apasionante doble fecha ante Bolivia y Venezuela, en choques que solo necesitarían una victoria de los ‘cafeteros’ para avanzar a la Copa del Mundo.

Sin embargo, estos no serán los únicos partidos de la doble fecha, y por ello, aquí les mostramos el cronograma con días y horas.

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias para el Mundial de 2026 han dejado grandes emociones en Sudamérica en los últimos años.

Algunos equipos iniciaron por todo lo alto, pero decayeron en el camino, mientras que otros fueron de menos a más.

Ante este panorama, el escenario actual para los países en Sudamérica se plantea de la siguiente manera:

1- Argentina – 35 puntos

2- Ecuador – 25 puntos

3- Brasil – 25 puntos

4- Uruguay – 24 puntos

5- Paraguay – 24 puntos

6- Colombia – 22 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

Por el momento, los únicos países eliminados son Perú y Chile, mientras que los países que ya aseguraron clasificar, o al menos el repechaje son: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Colombia deberá evitar caer ante Bolivia y Venezuela, o de lo contrario, sus aspiraciones se verán en un escenario complejo.

Para definir esta clasificación, cada país se enfrentará a una doble fecha que tendrá lugar los días 4 y 9 de septiembre.

Los partidos están pautados para llevarse a cabo de la siguiente manera:

Partidos del 4 de septiembre

– Paraguay vs Ecuador – 6:30 p.m.

– Argentina vs Venezuela – 6:30 p.m.

– Uruguay vs Perú – 6:30 p.m.

– Colombia vs Bolivia – 6:30 p.m.

– Brasil vs Chile – 7:30 p.m.

Partidos del 9 de septiembre

– Ecuador vs Argentina – 6:00 p.m.

– Chile vs Uruguay – 6:30 p.m.

– Bolivia vs Brasil – 6:30 p.m.

– Venezuela vs Colombia – 6:30 p.m.

– Perú vs Paraguay – 6:30 p.m.

Estos horarios son para Colombia, para que así no se pierda la definición de una larga carrera clasificatoria rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México, que se vivirá por todo lo alto en el 2026.