Xbox Game Pass: regalos GRATIS para Warzone, Sea of Thieves y más durante agosto

Microsoft ha vuelto a consentir a los jugadores de su plataforma con una nueva ola de recompensas gratuitas disponibles en agosto para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Esta vez, el contenido especial abarca títulos destacados como Call of Duty: Warzone, Sea of Thieves, SMITE 2, Naraka Bladepoint, War Thunder y Enlisted. Todos estos extras están disponibles sin costo adicional, pero sólo para quienes cuenten con una suscripción activa.

Una de las recompensas más destacadas del mes es sin duda el Game Pass Pack 3 para Call of Duty: Warzone, el cual puede ser reclamado tanto en consolas como en PC, e incluso mediante el juego en la nube.

Este paquete incluye contenido de gran valor para los fanáticos del battle royale de Activision: dos skins de operador, tres planos de arma, un amuleto, una ejecución, dos pantallas de carga, así como una calcomanía grande, un grafiti, una ficha de XP doble por una hora y una ficha de XP doble de arma por una hora.

Los amantes de la navegación y los mares también tienen motivo de celebración. Sea of Thieves, el popular título multijugador de aventuras piratas, recibe un gesto especial llamado Rare Ruby, creado como parte de la conmemoración del 40.° aniversario del legendario estudio Rare, responsable de juegos icónicos como Banjo-Kazooie y Perfect Dark.

La sección de recompensas puede consultarse fácilmente desde la app de Xbox en móviles, la aplicación para PC o directamente desde la consola. Allí los usuarios pueden reclamar todos los regalos disponibles durante el mes.

Por otro lado, SMITE 2 se suma a las promociones con el Phantom Seas Poseidon Drop, que desbloquea al dios marino Poseidón junto a su aspecto Phantom Seas. Los jugadores de Naraka Bladepoint, en tanto, podrán acceder al paquete Princesa Fénix, que contiene un casco exclusivo para Xbox y acceso completo temporal a todos los héroes, incluido el recientemente añadido Inor Wan.

Las bonificaciones no terminan ahí. War Thunder ofrece una lista extensa de regalos: una calcomanía temática, potenciadores de +75% RP y SL durante 10 batallas, 150,000 Silver Lions, dos días de cuenta premium y un paquete inicial del ejército estadounidense.

En el caso de Enlisted, los usuarios obtendrán 5 órdenes de apariencia y distintivos, 2 órdenes de mejora de escuadra, 2,100 monedas de plata, además de 7 días de cuenta premium y el starter pack del ejército de USA.

Este tipo de iniciativas refuerzan la fidelidad de los jugadores y posicionan a Game Pass como uno de los servicios más robustos y atractivos del ecosistema gamer actual. Si aún no has revisado las recompensas de este mes, estás a tiempo de sumarte a la experiencia.