Millonarios VS Once Caldas: hora y donde ver el partido de la Liga BetPlay 2025 II

Este miércoles 29 de octubre de 2025, en El Campín, Millonarios y Once Caldas se enfrentarán en un partido decisivo para pasar a cuadrangulares, en el que los puntos obtenidos por el equipo ganador lograría posicionarlos para dar un paso más en competencia.

En el momento, el quipo ‘Embajador’ cuenta con 21 puntos, mientras que Once Caldas 22, así que para ambos equipos, más que un partido común y corriente es una obligación ganar el partido. Si el marcador queda en empate, ambos equipos quedarían fuera del torneo ya que no les alcanzaría para continuar.

Así va la Liga BetPlay 2025 II:

Este segundo semestre de la Liga ha dejado momento memorables para los fanáticos del fútbol colombiano. Cada jornada ha estado marcada por goles sorpresivos, remontadas inesperadas y rivalidades históricas que despiertan e intensifican cada vez más las sensaciones de vivir cada partido y ver a los equipos favoritos llegar hasta la final.

Millonarios llega motivado tras imponerse 1-0 en el clásico capitalino ante Santa Fe, un triunfo que fortaleció su confianza y lo mantiene en la lucha por los primeros puestos. Por su parte, Once Caldas también llega con buen impulso luego de vencer 1-0 al Unión Magdalena, resultado que reafirmó su buen momento y le permitió sumar puntos clave en la recta final del torneo.

La tabla de posiciones está de la siguiente manera:

Bucaramanga – 34 puntos

Atlético Nacional – 31 puntos

Junior – 31 puntos

Medellín – 31 puntos

Fortaleza – 31 puntos

Tolima – 29 puntos

Águilas Doradas – 27 puntos

Alianza Valledupar – 26 puntos

Llaneros – 25 puntos

América – 23 puntos

Santa Fe – 22 puntos

Once Caldas- 22 puntos

Millonarios – 21 puntos

Deportivo Cali – 20 puntos

Unión Magdalena – 18 puntos

Deportivo Pereira – 18 puntos

Deportivo Pasto – 18 puntos

Envigado – 16 puntos

Boyacá Chicó – 16 puntos

La Equidad – 11 puntos

Hora y dónde ver EN VIVO el partido Millonarios VS Once Caldas:

El partido correspondiente a la jornada 18 que comenzará a partir de las 8:20pm en El Campín. La transmisión oficial estará disponible a través de WinSport + y la narración por el canal de YouTube ‘El fenómeno del Futbol’ de Caracol radio.

Escrito por: Stefania Torres