Millonarios reveló quien dirigirá el próximo partido tras despido de David González

Millonarios ha vivido horas de gran cambio en materia deportiva. El equipo ‘embajador’ volvió a caer durante el pasado 20 de agosto, en un choque en el que se midió a Unión Magdalena en el estadio El Campín.

El marcador final de este encuentro fue de 1-2, lo que marcó una nueva derrota para el club capitalino que no ha podido ganar aun en 6 partidos de este semestre 2025-II.

Esta seguidilla de malos resultados implicó la salida de David González, entrenador de Millonarios, de su cargo, quien había llegado al club capitalino a inicios de este 2025.

Ante esto, en rueda de prensa, Enrique Camacho, presidente del equipo ‘embajador’ reveló quien dirigirá el próximo partido de Millonarios.

¿Quién dirigirá a Millonarios ante Junior de Barranquilla?

Millonarios ha tenido un inicio claramente inestable en la Liga BetPlay 2025-II. El club capitalino perdió nuevamente ante Unión de Magdalena, y se posiciona al fondo de la tabla con solo 1 punto.

Esta caída le costó su puesto a David González, entrenador del equipo, quien reveló su salida en rueda de prensa.

Sin embargo, el desarrollo competitivo del club ‘embajador’ seguirá este mismo fin de semana, pocas jornadas después del despido de David González.

El equipo capitalino deberá medirse este mismo 23 de agosto al Junior de Barranquilla, en condición de local.

Claramente, al no haber un nombre posicionado en el puesto de director técnico, al menos hasta ahora, los hinchas mantienen la duda respecto a quien dirigirá al club.

El propio presidente de Millonarios, Enrique Camacho reveló que por el momento, este puesto será ocupado por Carlos Giraldo, entrenador de divisiones menores del club capitalino.

Se espera que Giraldo se mantenga en este puesto, al menos hasta que logren un acuerdo con un nuevo director técnico.

Por el momento, Millonarios deberá enfocarse de cara a sus próximos partidos, para así mejorar su rumbo deportivo.

Los próximos partidos de Millonarios en el campeonato local están planeados de la siguiente manera:

– Junior de Barranquilla – 23 de agosto

– Rionegro Águilas – 29 de agosto

– Santa Fe – 6 de septiembre

– Deportivo Pasto – 10 de septiembre

– Alianza – 13 de septiembre

Del mismo modo, cabe recordar que Millonarios tendrá un encuentro ante Real Cartagena por Copa Colombia el próximo 26 de agosto.