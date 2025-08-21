Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-II, tras caída de Millonarios ante Unión Magdalena

Millonarios volvió a sufrir otra caída en la Liga BetPlay 2025-II. El equipo ‘albiazul’ se midió en su casa en al Unión Magdalena, en un choque que vio nuevamente derrotado al ‘embajador’, esta vez por un marcador 1-2.

El equipo de la capital continúa su difícil camino hacia la recuperación, e incluso, esta derrota le costó el puesto a David González, su director técnico, quien salió del cargo luego de esta caída.

Por ello, aquí les contamos el verdadero panorama de Millonarios y de Unión Magdalena, con la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II actualizada tras este encuentro.

La salida de David González de Millonarios

Luego de una nueva caída por parte de Millonarios en el campeonato local, David González ha salido de su cargo como entrenador del equipo de la capital.

Justo así lo comunicó el propio director técnico en rueda de prensa, donde fue autocrítico con el momento del club, y aceptó su salida del cargo.

Si bien el entrenador estuvo apunto de llevar a Millonarios a la final de la Liga BetPlay 2025-I, en este segundo semestre no ha logrado encontrar la senda del triunfo.

El equipo capitalino solo ha acumulado 1 punto, y el pasado 20 de agosto sumó una nueva derrota ante Unión Magdalena.

Aunque el equipo ‘albiazul’ inició arriba en el marcador, e incluso tuvo 1 hombre de más en cancha por gran parte del partido, el encuentro finalizó 1-2 en su contra.

La tabla de la Liga BetPlay 2025-II

De esta manera, Unión Magdalena que también llegaba a este encuentro con la obligación de ganar consigue sumar su segunda victoria, para así salir del fondo de la tabla de posiciones que se posiciona de la siguiente manera:

1- Junior de Barranquilla – 17 puntos

2- Deportes Tolima – 13 puntos

3- Independiente Medellín – 13 puntos

4- Atlético Nacional – 12 puntos

5- Independiente Santa Fe – 12 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Fortaleza – 11 puntos

8- Deportivo Pereira – 11 puntos

9- Envigado – 9 puntos

10- La Equidad – 9 puntos

11- Deportivo Cali – 9 puntos

12- Unión Magdalena – 8 puntos

13- Atlético Bucaramanga – 7 puntos

14- Rionegro Águilas – 7 puntos

15- Boyacá Chicó – 6 puntos

16- Alianza – 6 puntos

17- Deportivo Pasto – 5 puntos

18- América de Cali – 4 puntos

19- Once Caldas – 3 puntos

20- Millonarios – 1 punto