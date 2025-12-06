Este es el álbum que Adam Sandler no deja de repetir: su inesperada confesión musical

Reconocido mundialmente por su extensa trayectoria en el cine y la comedia, Adam Sandler se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Hollywood. Desde sus comienzos en Saturday Night Live hasta su éxito en películas como Happy Gilmore, Uncut Gems o Misterio a Bordo, el actor ha construido una carrera que combina humor, drama y una sorprendente versatilidad que le ha permitido reinventarse en múltiples géneros.

Además de su faceta actoral, Sandler se mantiene activo como productor, guionista y creador de contenido para plataformas de streaming, especialmente Netflix, donde se ha convertido en uno de los talentos más rentables de la compañía.

En este contexto, el artista se encuentra promocionando su nuevo film Jay Kelly, dirigido por Noah Baumbach, y durante esta gira mediática dejó una revelación inesperada que ha captado la atención de melómanos y cinéfilos.

¿Cuál es la artista que Adam Sandler no puede dejar de escuchar?

En una entrevista con NME, Sandler habló sobre sus preferencias musicales y el álbum al que siempre vuelve cuando necesita escuchar algo que lo inspire. Su respuesta fue enfática: Live Through This, el trabajo de 1994 de Hole, la banda liderada por Courtney Love. “¿Sabes qué álbum escucho completo? Sin problema. Hole, Live Through This”, afirmó con entusiasmo.

El actor recordó el momento exacto en el que se encontró por primera vez con ese disco que lo marcaría para siempre. “Recuerdo que estaba de gira. Estaba haciendo monólogos y, eh, ese álbum acababa de salir. Pasaba mucho tiempo en el coche y escuché la primera canción y pensé: ‘Ooh, eso fue nasty’. Con la segunda, pensé: ‘Dos de dos’. Y luego pensé: ‘Supongo que todo este álbum va a ser genial’”. Aquellas largas horas en carretera se transformaron en una experiencia que terminó definiendo algunos de sus gustos musicales más arraigados.

Sandler también compartió que logró ver a Hole en vivo, una noche que aún atesora. “Vi a Hole cuando estaba en Missouri. Tenía un concierto de comedia y, al terminar, un amigo me dijo: ‘Deberías venir a tal teatro. Está Hole’. Le dije: ‘¿Hole está aquí? ¡Vamos!’. Fui allí y Drew Barrymore estaba saliendo con el guitarrista en ese momento. Recuerdo que estaba sentado al fondo, el concierto era increíble, y salió Drew. La presentaron y ella apareció. Pensé: ‘Conozco a esa chica’, y fue una noche genial”.

La devoción por Live Through This no es exclusiva del actor. Bono, líder de U2, también ha elogiado el disco, comentando: “Ella tenía sonidos de guitarra avanzados, un sentido del pop que igualaba al de su hombre, pero un mejor álbum que In Utero, al mismo nivel que Nevermind”.