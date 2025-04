Lou Gramm rompe el silencio sobre su reconciliación con Foreigner tras 20 años de enemistad

Lou Gramm, el legendario vocalista de Foreigner, acaba de revelar algo que dejó a todos sorprendidos: el momento exacto en el que cambió su relación con sus antiguos compañeros de banda. Después de más de 20 años de distancia y resentimientos, un evento clave en 2024 lo hizo reflexionar y dejar atrás viejos rencores. Ese evento fue la inducción de Foreigner al Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento que cambió todo para él.

En una entrevista con Billboard, Gramm explicó cómo esa noche fue el punto de inflexión para soltar las tensiones que había acumulado durante años. «Desde esa noche, me di cuenta de que tenía que dejar ir algunas cosas que me había estado guardando. Como dice la canción, ya era hora de dejarlo estar», contó el cantante, con una actitud mucho más relajada y madura. Este cambio de perspectiva marcó el inicio de una reconciliación que nadie veía venir.

Para entender este giro, hay que mirar atrás. La enemistad entre Gramm y Foreigner nació por desacuerdos con Mick Jones, el líder y fundador de la banda. Aunque en los primeros años todo fue perfecto, con el tiempo surgieron disputas sobre los créditos de las canciones y, lo más complicado, quién debía tener el control del grupo. En 2003, la situación se volvió insostenible, y Gramm decidió abandonar Foreigner, lo que dio inicio a una separación definitiva.

Pero todo eso parece quedar en el pasado gracias a la inducción al Salón de la Fama. «La vida es demasiado corta para aferrarse a cosas que en realidad no son tan grandes», dijo Gramm, señalando que, después de todo, lo que parecía un conflicto monumental no era tan importante como él pensaba.

Lou Gramm se unirá a la gira de Foreigner en sudamérica

Este cambio de actitud de Gramm ya se refleja en los planes actuales de la banda. Recientemente se anunció que, debido a problemas personales de Kelly Hansen, el vocalista principal de la banda, Gramm se unirá a Foreigner para algunos conciertos de la gira sudamericana en 2025. La noticia fue confirmada tras su aparición en un concierto en marzo, donde Gramm cantó junto a la banda sus grandes éxitos, como ‘I Want to Know What Love Is’ y ‘Hot Blooded’.

Los fans están emocionados, y con razón: el regreso de Gramm no solo revivirá grandes recuerdos, sino que también marca una nueva etapa en la historia de Foreigner.

