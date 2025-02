Foreigner visita el Movistar Arena de Bogotá: todo sobre precios y fecha, aquí

Con una trayectoria que abarca casi cinco décadas, Foreigner la banda británico-estadounidense ha dejado una marca imborrable en la historia de la música con himnos inolvidables como ‘I Want to Know What Love Is’, ‘Juke Box Hero’, ‘Cold as Ice’ y ‘Feels Like the First Time’. La agrupación estará en Bogotá el próximo 5 de mayo en el Movistar Arena.

Desde su formación en 1976 por Mick Jones y Lou Gramm, Foreigner ha definido el sonido del rock con su inconfundible fusión de hard rock y melodías memorables. A lo largo de los años, la banda ha experimentado cambios en su alineación, con Mick Jones como el único integrante original, pero ha mantenido intacta su esencia, conquistando a nuevas generaciones con cada presentación en vivo.

El concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá,el 5 de Mayo del 2025, se dice que la agrupación interpretará temas originales que conlleven al espectador a revivir ese viejo estilo que poseía la banda.

Los fanáticos podrán disfrutar de la presencia de los miembros originales Mick Jones y Lou Gramm, quienes se reunirán en el escenario para interpretar los grandes clásicos de la banda, haciendo de este show algo histórico e imperdible.

Las boletas podrán adquirirse exclusivamente en www.tuboleta.com.

¡No se pierda esta experiencia histórica con una de las agrupaciones más legendarias del rock!