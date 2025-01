Este es el disco que todos los amantes del rock deben escuchar, según Kurt Cobain

Kurt Cobain es, sin dudas, una de las grandes leyendas del rock y de la música en general. El cantante de Nirvana logró conquistar la industria y dejar un legado imborrable, a pesar de su corta vida y trayectoria.

Cobain era halagado por varios aspectos musicales que lo llevaron a la gloria del género, como lo fue su talento para el canto, pero también para la composición.

Sin embargo, otro de los asuntos en los que resaltaba Cobain era en su gusto musical, donde, para muchos, era distinto.

Kurt Cobain mostró en más de una ocasión su fanatismo hacia ciertos estilos o tipos de combinación. Este cantante incluso recomendó varios discos, los cuales debían escuchar los amantes del rock.

El disco que Kurt Cobain recomendó a amantes del rock

A través de un extenso listado, Kurt Cobain resaltó varios álbumes que podían hacer vibrar a los fanáticos de la buena música.

Sin embargo, dentro de dicha lista, hay un álbum de culto que para muchos resultó sorpresivo, pero que, varios consideran que debe ser escuchado por cualquier amante de la música y el rock.

Se trata de, nada más y nada menos que, el ‘Philosophy Of The World’ un disco de The Shaggs lanzado en 1969, cuyas bases estuvieron en el rock y ligeros toques de pop.

Este disco es ciertamente controversial, ya que si bien dicha mención por parte de Cobain lo destaca, para otros es un álbum que tiene poco para rescatar, y que no cumple con los estándares que debería tener una gran producción.

El lanzamiento de este disco fue curiosamente el único realizado por esta banda, la cual tuvo 2 periodos de actividad, sellando su retiro en 2017.

El ‘Philosophy Of The World’ contó con un ‘tracklist’ de 12 canciones. Estas estaban divididas en 6 del lado A y 6 del lado B.

Con el paso del tiempo, han sido pocos los fanáticos o conocedores que recuerdan y mencionan a The Shaggs. Sin embargo, la mención de su disco por parte de Kurt Cobain les brindó cierta fama en la industria rock.

Lo cierto es que este disco en cuanto a sus críticas contó con cierta aceptación reconocible, por lo que se llevó varios elogios, como lo fue, sin dudas, el de Kurt Cobain, quien lo consideró uno de sus discos favoritos.