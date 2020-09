Liam Gallagher revela detalles de posible reconciliación con su hermano Noel

Después de coronar la cima del éxito con Oasis, los hermanos Gallagher se vieron envueltos en una serie de diferencias que dejó como consecuencia la separación de la banda, y desde ahí, aparte de emprender sus propios caminos musicales, pues los indicios de una posible conciliación que pueda tener de nuevo a Liam y a Noel juntos en un escenario se reducen cada vez más.

Con el paso de los años, tanto Noel como Liam se han lanzado indirectas, más que todo a través de sus redes sociales, donde Liam acostumbra a ventilar algunos secretos familiares, sin embargo, con el último dato que reveló a través de su cuenta de Twitter, no solo hizo saber que la relación con Noel ha mejorado, sino también alimenta las esperanzas de quienes sueñan con el regreso de Oasis.

Vale la pena recordar que este 21 de septiembre Liam está cumpliendo 48 años, eso sí, si en algo se caracteriza el menor de los Gallagher, es por ser un rockstar de odios y amores gracias a su actitud.

A través de su cuenta de Twitter Liam se felicitó a él mismo por llegar a sus 48 años, donde aprovechó la publicación para responder a las preguntas de sus seguidores, y ya que estaba de buena actitud, contestó a uno de sus fans sobre si su hermano Noel le había felicitado por su día.

Happy birthday to me happy birthday to me I’m still a fucking LEGEND happy birthday to ME 48 and still getting up people noses LFUCKING x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 21, 2020