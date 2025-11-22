Lista de partidos de fútbol que no se puede perder este fin de semana; hora y dónde ver en VIVO

Este fin de semana está cargado de partidos imperdibles para todos los amantes del buen futbol, por lo que los torneos en Europa están en su mejor momento y hay varios encuentros deportivos que lo podrían emocionar en los primeros minutos. Además, los colombianos van a tener una actuación importante en varios de estos enfrentamientos, por lo que se espera que algunas estrellas que lucen la camiseta de la tricolor puedan brillar con sus clubs.

La Premier League, La Liga, La Bundesliga y otros torneos parecen estar en un momento clave en donde todos quieren aprovechar cada encuentro para poder sumar tres puntos. Por eso, desde tempranas horas de este sábado 22 y hasta la tarde del 23 de noviembre, se van a desarrollar varios partidos que sin duda no se puede perder si lo que quiere es ver fútbol europeo.

Hora y dónde ver en VIVO los partidos de este fin de semana

Partidos del sábado 22 de noviembre

Liga BetPlay 2025-2 (Win Sports+)

Santa Fe vs. Fortaleza 5:00 P.M.

Tolima vs. Bucaramanga 7:30 P.M.

Premier League (Disney+)

Burnley vs. Chelsea 7:30 A.M.

AFC Bournemouth vs West Ham United 10:00 A.M.

Fulham vs. Sunderland 10:00 A.M.

Liverpool vs. Nottingham Forest 10:00 A.M.

Newcastle United vs. Manchester City 12:30 P.M.

La Liga (ESPN)

Alavés vs. Celta Vigo 8:00 A.M.

Barcelona vs. Athetic Club 10:15 A.M.

Osasuna vs. Real Sociedad 12:30 P.M.

Villareal vs. Mallorca 3:00 P.M.

Serie A (EPSN)

Gagliari vs. Genoa 9:00 A.M.

Udinese vs. Bologna 9:00 A.M.

Fiorentinaa vs. Juventus 12:00 P.M.

Napoli vs. Atalanta 2:45 P.M.

Partidos del domingo 23 de noviembre

Liga BetPlay 2025-2 (Win Sports+)

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional 5:45 P.M.

América de Cali vs. Junior 8:00 P.M.

Premier League (Disney+)

Leeds United vs. Aston Villa 9:00 A.M.

Arsenal vs. Tottenham Hotspur 11:30 A.M.

La Liga (ESPN)

Real Oviedo vs. Rayo Vallecano 8:00 A.M.

Real Betis vvs. Girona 10:15 A.M.

Getafe vs. Atlético de Madrid 12:30 P.M.

Elche vs. Real Madrid 3:00 P.M.

Serie A (ESPN)

Hellas Verona vs. Parma 6:00 A.M.

Cremonese vs. AS Roma 9:00 A.M.

Lazio vs Lecce 12:00 P.M.

Unternazionale vs. AC Milan 2:45 P.M.

Torneo de la B Colombia (Win Sports)

Cúcuta Deportivo vs. Internacional FC de Palmira 3:30 P.M.

Jaguares de Cordoba vs. Atlético Huila 3:30 P.M.

Patriotas vs. Real Cundinamarca 3:30 P.M.