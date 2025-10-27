Una de las mejores series de Netflix regresa en 3 días; su primera entrega fue un éxito

Después de una larga espera, los fanáticos de The Witcher podrán disfrutar nuevamente de esta exitosa serie de fantasía de Netflix, basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Desde su estreno en 2019, la historia protagonizada por Geralt de Rivia se convirtió en una de las producciones más populares de la plataforma. Su primera temporada alcanzó más de 83 millones de reproducciones, consolidándose como una de las series más vistas en la historia del servicio de streaming.

Con una combinación de acción, magia y criaturas fantásticas, The Witcher logró atraer tanto a los seguidores de los videojuegos como al público amante de las series de aventuras.

Sin embargo, tras tres temporadas, la producción enfrentó un momento de incertidumbre luego de la salida del actor Henry Cavill, quien interpretó a Geralt desde el inicio. Aun así, Netflix decidió continuar con el proyecto y apostar por una nueva etapa

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de The Witcher?

La cuarta temporada de The Witcher se estrenará el jueves 30 de octubre de 2025 en Netflix. Como es habitual, todos los ocho episodios estarán disponibles desde el primer día, permitiendo a los fans ver la temporada completa sin esperar semana a semana.

Esta nueva entrega traerá un cambio importante: Liam Hemsworth será el nuevo actor encargado de interpretar a Geralt de Rivia, reemplazando a Henry Cavill. Además, se suman al elenco reconocidos nombres como Laurence Fishburne, Sharlto Copley y James Purefoy, quienes aportarán nuevos personajes y más profundidad a la historia.

La serie, creada por Lauren Schmidt Hissrich, promete mantener la misma dosis de acción, drama y fantasía que la hizo famosa. Netflix también confirmó que ya está en marcha una quinta temporada, la cual servirá como cierre definitivo de la historia. Según se ha informado, su rodaje ya finalizó, por lo que su estreno no debería tardar tanto como en esta ocasión.

Con nuevas caras, más aventuras y un rumbo renovado, The Witcher regresa para intentar recuperar el entusiasmo de sus seguidores y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer.