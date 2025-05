Liam Gallagher reveló el sorpresivo telonero que tendría Oasis en Sudamérica; nadie le creyó

El 2025 promete ser un año inolvidable para los fanáticos del rock británico: Oasis, una de las bandas más icónicas de los años 90, ha confirmado su esperado regreso a los escenarios con una gira que incluirá varias paradas en América Latina.

Luego de años de tensión y distanciamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, la noticia de su reconciliación ha encendido las alarmas del mundo musical, especialmente ahora que se han anunciado cinco fechas en Sudamérica, repartidas entre Argentina, Brasil y Chile.

¿Quién podría ser el telonero de Oasis en Sudamérica?

Aunque la gira mundial de Oasis también contempla presentaciones en Europa y México, la atención se ha centrado particularmente en los conciertos que ofrecerán en el sur del continente en noviembre. Y no solo por el regreso de la banda en sí, sino por un comentario inesperado que ha puesto a todos a hablar: la posibilidad de que Ricky Martin sea el artista invitado para abrir sus shows.

Todo comenzó cuando un seguidor preguntó en la red social X (antes Twitter) quién sería el acto de apertura en la gira sudamericana. Liam Gallagher, fiel a su estilo provocador y poco convencional, respondió con apenas dos palabras: “Ricky Martin”. La publicación, breve pero explosiva, se viralizó en cuestión de horas, generando una ola de especulaciones, memes y debates sobre si el comentario era una broma o una propuesta real.

Ricky Martin — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 17, 2025

Para sorpresa de muchos, la respuesta de Ricky Martin no tardó en llegar. Dos semanas después, el cantante puertorriqueño rompió el silencio con una respuesta enigmática en su cuenta oficial de X: dos emojis, uno con los clásicos cuernos del rock y otro con las manos alzadas. Aunque no ofreció palabras, el mensaje fue interpretado por muchos como un guiño cómplice o incluso una aceptación implícita de la invitación.

Este curioso intercambio entre dos figuras tan distintas ha captado la atención no solo de sus seguidores, sino también de medios de comunicación internacionales, quienes especulan con la posibilidad de una colaboración insólita en vivo. Por ahora, no existe confirmación oficial ni por parte de Oasis ni del propio Ricky Martin, pero la expectativa no ha hecho más que crecer.

El regreso de Oasis ya era suficiente para emocionar al público, pero este inesperado cruce con Ricky Martin ha añadido una dosis de surrealismo al evento. La gira de reunión se perfila como una de las más mediáticas del año, no solo por el valor histórico del reencuentro, sino por los giros inesperados que podrían convertirla en un espectáculo irrepetible.