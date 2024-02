Liam Gallagher y John Squire anunciaron nuevo álbum juntos, ¿cuándo se lanza?

A comienzo de enero, los cantantes Liam Gallagher y John Squire sorprendieron a sus seguidores con la presentación de un tema juntos, se trató de «Just Another Rainbow». En esta misma fecha, anunciaron que la canción sería parte de un álbum completo que sacarían juntos este año y que llevaría el nombre de ‘Liam Gallagher & John Squir’.

La semana pasada, el ex vocalista de Oasis y el ex guitarrista de Stone Roses estrenaron un nuevo sencillo, llamado ‘Mars To Liverpool’. Conozca este y más detalles sobre la nueva producción, su gira y más noticias del duo en la siguiente nota.

La última canción lanzada de Gallagher y Squire

Este nuevo sencillo ha recibido todo tipo de críticas y comentarios. Se trata de un tema fresco, en cierta medida nostálgico, y con una letra, escrita por Squire, que ha mostrado lo mejor de cada uno de los músicos. Muchos seguidores han señalado que esta canción tiene todos los aires del tradicional pop británico.

De hecho, Gallagher aseguró que: “a la gente que le gusta Stone Roses y Oasis y ese tipo de cosas, creo que les encantará este tema”. La canción fue producida por Greg Kurstin, quien ha trabajado también otros grandes artistas como Paul McCartney y Foo Fighters.

Gallagher, en entrevista con la revista Rolling Stone, aseguró que Squire, a quien conoció cuando tenía 16 años como un fan durante un show de Stone Roses, es un compositor de primer nivel. “Todo el mundo siempre habla de él como guitarrista (…). No hay suficiente música suya, ya sea con Stone Roses o solo él. Es bueno verlo de regreso escribiendo canciones jodidamente buenas”, afirmó el ex vocalista de Oasis.





¿Cuándo se estrena el álbum?

El álbum anunciado por este duo saldrá a la venta oficialmente el 1 de marzo, por lo que es posible que en lo corrido del mes de febrero se estrene uno u otros sencillos de este álbum. Además, también se anunció una pequeña gira que solo durará un mes. Se realizará en algunos países de Europa, como Francia, Italia e Inglaterra.

A continuación, encontrará todas las canciones que hacen parte del álbum ‘Liam Gallagher & John Squire’:

1. «Raise Your Hands»

2. «Mars to Liverpool»

3. «One Day at a Time»

4. «I’m a Wheel»

5. «Just Another Rainbow»

6. «Love You Forever»

7. «Make It Up as You Go Along»

8. «You’re Not the Only One»

9. «I’m So Bored»

10. «Mother Nature’s Song»

¿Se lanzará videos musicales de las canciones?

Luego de haber lanzado la última canción, ‘Mars To Liverpool, Gallagher publicó en X un tweet en el que escribía: “Be kind”. Como es usual, este artista suele ser muy activo en esta red social y respondió varias preguntas que sus seguidores le hicieron sobre el álbum y sobre su vida.

Uno de los usuarios de X, le preguntó a Liam si todo el mundo lo estaba molestando, a lo que Gallagher respondió: “algunas personas en los últimos días realmente me han presionado y me han causado mucha ansiedad, pero creo que ya superé lo peor, gracias por estar pendiente de mí. x”

Is everyone upsetting you Liam? — louie 🇺🇸 (@Louie_MFC) January 25, 2024

Otro usuario preguntó cuántos videos musicales tendría este álbum, además del que ya tiene con ‘Just Another Rainbow’, pero la respuesta del artista fue que ojalá ningún otro. Según Gallagher, los videos musicales: “nunca realmente le hacen justicia a la canción, una pérdida de tiempo, dinero, esa es solo mi OPINIÓN, mantengámoslo real y solo hagamos los conciertos y algunas entrevistas”, explicó en X.

how many more music videos are we gonna get with this album liam — lily loves just another rainbow + pau x2 (@rkidharry) January 25, 2024

A continuación, otras de sus respuestas:

Did you enjoy filming the video for Just Another Rainbow? — Robert Lewis (@Robert_H_Lewis) January 25, 2024

Rasta, when you do a show with John Squire, will you only play the 10 songs of the album? — Maxi (@MaxiGonzalez_23) January 25, 2024