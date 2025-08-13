¿Cuándo será el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Sao Paulo en Copa Libertadores?

Atlético Nacional y Sao Paulo dieron inicio a su emocionante eliminatoria en Copa Libertadores este 13 de agosto. El equipo ‘verdolaga’ salió con el objetivo de imponerse como local, pero esto no pudo ser.

Los de Javier Gandolfi igualaron a 0, en un resultado que podría parecer positivo, pero que incluyó 2 penales errados por parte de Edwin Cardona.

Aun así, los paisas podrán lograr la clasificación en el partido de vuelta, y por ello, para que se programe, aquí les contaremos cuando se jugará ese segundo choque.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Sao Paulo?

La Copa Libertadores volvió a la actividad este pasado 12 de agosto, y las emociones se vivieron por todo lo alto.

Varios equipos demostraron su ambición de llegar a alzar la corona de esta competición, en choques que estuvieron imperdibles.

Uno de los partidos más esperados fue justamente el protagonizado por Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil.

Colombianos y ‘cariocas’ se midieron en el estadio Atanasio Girardot, en un encuentro que no pudo marcar diferencia entre ambos.

A pesar de sus constantes intentos, y una superioridad notable en el campo, Nacional no pudo conseguir el tanto de diferencia.

El equipo ‘verdolaga’ disparó hasta 19 veces, pero no hubo precisión, e incluso, Edwin Cardona erró 2 tiros desde el punto penal.

Esto implica que todo se mantenga 0-0 en la eliminatoria, la cual deberá esperar por definición en el estadio MorumBIS, donde Sao Paulo ejerce su localía.

Este partido tendrá lugar el próximo 19 de agosto, por lo que su definición será sumamente cercana. Cabe recordar que en el medio, Nacional deberá jugar ante Fortaleza el día 16, por la Liga BetPlay 2025-II.

¿Cómo quedaron los demás partidos de la Copa Libertadores?

Atlético Nacional no fue el único equipo que vivió un choque emocionante de la Copa Libertadores 2025 el pasado 12 de agosto.

El resto de los encuentros se definieron de la siguiente manera:

– Fortaleza 0-0 Vélez Sársfield

– Peñarol 1-0 Racing Club

Del mismo modo, los demás partidos por disputar son:

– Cerro Porteño vs Estudiantes de la Plata – 13 de agosto

– Flamengo vs Inter de Porto Alegre – 13 de agosto

– Botafogo vs Liga de Quito – 14 de agosto

– Libertad vs River Plate – 14 de agosto

– Universitario vs Palmeiras – 14 de agosto