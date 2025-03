Las mejores canciones de rock y metal para dedicar en el día del hombre en este 2025

Este 19 de marzo se celebra el día del hombre en este 2025. Esta festividad busca resaltar la figura masculina en la sociedad y mostrar el cariño a nuestros allegados y seres queridos cercanos en el mundo.

Claramente, pueden ser bastante amplios y diversos los gestos de cariño con los que puede demostrar apoyo a los hombres en su día.

Sin embargo, en este caso, les recomendamos uno de esos detalles que acompañan al ser humano diariamente, como lo es la música.

Las mejores canciones del rock para el día del hombre 2025

Actualmente existen una gran cantidad de éxitos que resaltan dentro de la escena del rock y el metal.

Muchos quedan para la historia de la música, y la industria de estos géneros de manera destacada a través de los años.

Varios de ellos pueden ser éxitos para acompañar este día del hombre, e incluso para dedicarla a sus seres queridos.

Por supuesto que, en un catálogo de canciones tan extenso como el que poseen el rock y el metal, escoger solo algunas, es una tarea compleja.

Sin embargo, para simplificar esta labor, hemos optado por consultar a la IA, la cual nos dio una lista clara y detallada.

Según Gemini, la IA de Google, una de las canciones principales a dedicar en este día del hombre en 2025 es ‘I Want It All’ de Queen.

Este éxito, de acuerdo a dicha tecnología, posee una gran energía y determinación, por lo que permite resaltar la ambición del hombre en la sociedad.

El segundo puesto le pertenece al metal, con una canción reconocida de Judas Priest como es ‘You’ve Got Another Thing Comin». Esta canción posee gran rebeldía por lo que resalta la determinación y el espíritu masculino.

Seguido de estos dos grandes éxitos es la presencia de ‘The Trooper’. Esta histórica canción de Iron Maiden es épica, y habla sobre el coraje en batalla, por lo que puede dedicarla si quiere resaltar el espíritu de lucha.

2 éxitos más para dedicar

El cuarto puesto de la lista le pertenece a Alice In Chains. Esta banda dice presente con ‘Man In The Box’, un éxito potente y de identidad que puede reconocer la complejidad interna de los hombres.

Finalmente, el cierre de la lista le pertenece a ‘Sharp Dressed Man’ de, nada más y nada menos que, ZZ Top.

Este éxito destaca la confianza y la presentación personal de cada hombre, como un aspecto clave a destacar.

Sin dudas, estos son grandes éxitos del rock, por lo que no dude en dedicarlo a su persona favorita en este día del hombre en 2025.