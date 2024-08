Canción de Queen que Brian May lamentó por su solo de guitarra; casi no la tocaba en vivo

Archivado en: •

Brian May, conocido mundialmente como el talentoso guitarrista de Queen, es una figura icónica en la historia del rock. Además de su habilidad para tocar la guitarra, es un compositor prolífico, un astrofísico y un defensor de los derechos de los animales.

May ha dejado una huella indeleble en la música, no solo con sus solos memorables y su distintivo sonido en la guitarra, sino también con su contribución a algunas de las canciones más icónicas de la banda. Una de estas canciones es «It’s Late», una pieza menos conocida del sexto álbum de Queen, News of the World.

Aunque News of the World es celebrado principalmente por incluir los himnos “We Are the Champions” y “We Will Rock You”, “It’s Late” es una obra maestra oculta que detalla el final de una historia de amor en tres actos.

Brian May compuso este tema, basándose en experiencias personales y en vivencias que imaginó de otras personas. En una entrevista en 1989 con In The Studio, May explicó: “Es otra de esas canciones de la historia de tu vida”, subrayando la conexión personal que tenía con la narrativa de la canción.

La primera parte de la historia se desarrolla en casa, con el protagonista junto a su esposa. En la segunda, se encuentra en una habitación con otra mujer a la que también ama, lo que le genera un conflicto emocional. Finalmente, en la tercera parte, el hombre regresa con su pareja original.

¿Por qué Brian May casi no tcaba la canción en vivo?

El solo de guitarra de “It’s Late” es notable por su uso del tapping a dos manos, una técnica que May decidió incorporar después de ver a un músico en un club de Texas. En una entrevista en 1982 con On the Record, May reveló que se inspiró en el estilo de Billy Gibbons de ZZ Top: “Se lo robé a un tipo que dijo que se lo había robado a Billy Gibbons en ZZ Top”. Aunque la técnica le pareció fascinante, con el tiempo, May se dio cuenta de que replicarla en vivo era un desafío considerable.

Con el paso del tiempo, May comenzó a cuestionar su elección de incluir el tapping en la canción, describiéndolo como “demasiado rígido” para las presentaciones en vivo. Reconoció que, aunque podría haberlo dominado con más práctica, no era un camino que le resultara natural seguir. De hecho, llegó a considerar la técnica como “un poco llamativa”, prefiriendo explorar otras alternativas que se ajustaran mejor a su estilo de interpretación en directo.

Mientras que “We Are the Champions” y “We Will Rock You” alcanzaron el estatus de himnos globales, “It’s Late” sigue siendo una joya escondida dentro del catálogo de Queen.