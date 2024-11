¿Qué es ‘The Trooper’? El significado y traducción de canción más escuchada de Iron Maiden

‘The Trooper’ de Iron Maiden es, para muchos, la canción más icónica de esta histórica banda formada por Steve Harris. Esta agrupación ha compuesto varios éxitos que han quedado grabados en la historia de la música.

Particularmente, Iron Maiden se presentará en Bogotá este 24 de noviembre, en un concierto que estará imperdible y que logró hacer ‘sold out’ en el estadio El Campín.

Por ello, para aprovechar la ocasión, le vamos a dejar la historia de ‘The Trooper’, una de las canciones más míticas de esta agrupación.

¿Qué significa ‘The Trooper’ de Iron Maiden?

En primer lugar, para poder comprender el trasfondo de esta canción, es necesario comprender lo que dice su título. ‘The Trooper’ se traduce como ‘el soldado’.

Justamente, esta denominación hace referencia directa a la temática de la canción, ya que se trata de una composición que habla sobre asuntos bélicos.

‘The Trooper’ fue lanzada en el año 1983, como parte del álbum ‘Piece of Mind’. Esta canción fue compuesta por Steve Harris, y particularmente cuenta la historia de unos hechos que tuvieron lugar más de 100 años antes.

Más noticias: 5 películas de terror con bandas sonoras de metal; hay canciones de Iron Maiden y Slipknot

Se trata de la batalla de Balaclava que tuvo lugar en 1854, entre el Reino Unido, el Imperio otomano, el Segundo imperio francés, y el Imperio ruso, durante el contexto de la guerra de Crimea. De hecho, esta es narrada desde la vista de un soldado en pleno campo de batalla.

Incluso, es enfocada en un soldado inglés, el cual sabe que formará parte de una sangrienta batalla en la que seguramente morirá.

Particularmente, es necesario mencionar que esta canción también tiene bases literarias, ya que toma ciertos elementos basados en el poema de Lord Alfred Tennyson llamado ‘La Carga de la Caballería Ligera’.

Esta canción es la más escuchada de Iron Maiden en varias plataformas de streaming, de hecho, en Spotify acumula 474.386.285 reproducciones, por encima de otros éxitos ‘Run to the Hills’ y ‘Fear of the Dark’.

Más noticias: ¿Netflix lanzará documental sobre la historia de Iron Maiden? Esta es la verdad

Para mayor entendimiento del significado de esta canción, aquí le dejamos la letra traducida al español.

La letra del éxito de Iron Maiden en español

Me quitarás la vida, pero yo también la tuya

Dispararás tu mosquete, pero yo te atravesaré

Así que cuando estás esperando el próximo ataque

Será mejor que te levantes, no hay vuelta atrás

La corneta suena y la carga comienza

Pero en este campo de batalla nadie gana

El olor de humo acre y aliento de caballos

Mientras me sumerjo en una muerte segura

Oh, oh, oh

Oh, oh

El caballo que suda con miedo, nos rompemos para correr

El poderoso rugido de las armas rusas

Y mientras corremos hacia el muro humano

Los gritos de dolor mientras mis camaradas caen

Obstaculizamos cuerpos que yacen en el suelo

Y los rusos disparan otra ronda

Llegamos tan cerca pero tan lejos

No viviremos para pelear otro día

Oh, oh, oh

Oh, oh

Nos acercamos, lo suficientemente cerca como para luchar

Cuando un ruso me pone en su mira

Él aprieta el gatillo, y siento el golpe

Una ráfaga de rondas lleva mi caballo abajo

Y mientras yo estaba allí mirando el cielo

Mi cuerpo está entumecido y mi garganta está seca

Y mientras yacía olvidado y solo

Sin una lágrima dibujo mi gemido de despedida

Oh, oh, oh

Oh, oh