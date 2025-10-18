¿Las llantas tienen fecha de vencimiento en Colombia? Así puede saber cuándo reemplazarlas

La vida útil de las llantas es un tema que sigue generando muchas preguntas entre conductores, principalmente por la dificultad de establecer un tiempo exacto para su reemplazo. Aunque el diseño de la llanta, el tipo de terreno en el que se transita y los hábitos de conducción juegan un papel importante, la clave está en el cuidado y mantenimiento.

A pesar de que las llantas puedan parecer en buen estado, las recomendaciones de expertos sugieren realizar una inspección profesional al menos una vez al año después de los primeros cinco años de uso. Esto es crucial para detectar cualquier daño oculto y prevenir accidentes o fallas inesperadas.

Las llantas: ¿Realmente tienen fecha de vencimiento?

Una de las dudas más comunes es si las llantas tienen una fecha de caducidad. Según ingenieros de Michelin, sí existe un límite de vida para estos componentes. “El máximo de duración es de diez años desde su fabricación”, explican los especialistas.

Incluso si las llantas no muestran signos evidentes de desgaste, después de este tiempo es recomendable reemplazarlas, ya que el caucho se degrada con el tiempo. La fecha de fabricación está indicada en el código DOT, visible en el costado de cada llanta. Esta medida aplica también para las llantas de repuesto, que deben ser cambiadas incluso si nunca se han usado.

Factores que aceleran el desgaste de las llantas

Las condiciones de la carretera, el clima y el estilo de conducción son factores que pueden hacer que las llantas se desgasten mucho más rápido de lo esperado. Baches, objetos punzantes y la exposición al sol intenso son solo algunos de los agentes que dañan la estructura de las llantas.

Además, una conducción imprudente como acelerar de manera brusca, tomar curvas de forma excesiva o manejar con presión inadecuada aumenta considerablemente el desgaste. También, factores climáticos como las lluvias intensas o las bajas temperaturas influyen negativamente en la durabilidad de estos componentes.

¿Cuándo es necesario cambiar las llantas?

Reconocer cuándo una llanta está más allá de su vida útil es fundamental para la seguridad del vehículo. Los expertos recomiendan reemplazar las llantas cuando:

La banda de rodamiento está demasiado desgastada.

está demasiado desgastada. Se detectan daños visibles en los costados de las llantas.

en los costados de las llantas. La llanta presenta orificios superiores a 6 mm en la banda de rodamiento.

en la banda de rodamiento. Se observan deformaciones o daños en los bordes que hacen contacto con el rin.

Además, es importante estar atento a las sensaciones durante la conducción. Si se perciben vibraciones, ruidos extraños o un manejo irregular, puede ser señal de que las llantas necesitan atención inmediata.

Pasos clave para inspeccionar las llantas

Una correcta inspección de las llantas es esencial para su conservación. Se recomienda seguir estos pasos:

Revisar la presión de aire al menos una vez al mes.

al menos una vez al mes. Inspeccionar los costados en busca de cualquier perforación o protuberancia .

en busca de cualquier . Tras reemplazar las llantas, asegurarse de realizar la alineación y balanceo para evitar daños en el sistema de dirección y suspensión.

Recuerde que lo pueden multar por tener las llantas en mal estado

En Colombia, de acuerdo con el Código de Tránsito, la falta de mantenimiento adecuado de las llantas puede acarrear sanciones severas. El conductor podría enfrentarse a multas económicas de hasta 15 salarios mínimos diarios (aproximadamente $604.100 en 2025).

Además, si las llantas no cumplen con los requisitos de seguridad, el vehículo podría ser inmovilizado. Las autoridades suelen revisar el estado de las llantas, especialmente en accidentes, por lo que tenerlas en óptimas condiciones es indispensable.

