¿Cuántos kilómetros por galón rinde un motor 1600? Esto le costaría recorrer 5,10 y 15 km

El precio de la gasolina en Colombia sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los conductores. Cada aumento se siente en el bolsillo, especialmente para quienes usan el carro todos los días para ir al trabajo, a estudiar a hacer cualquier diligencia.

Lo que muchos no tienen tan claro es que el consumo de combustible varía según el tipo de motor que tenga el vehículo. No gasta lo mismo un carro pequeño de 1.2 litros que uno grande de 2.0 o más. En medio de esas opciones, el motor 1600 cc (1.6 litros) es uno de los más comunes en el país, presente en modelos familiares y compactos que suelen circular en ciudad y carretera.

Este tipo de motor es considerado un punto medio: tiene suficiente potencia para un uso diario, pero sin llegar a consumir tanto como los motores más grandes. Por eso se convierte en una buena referencia para calcular cuánto cuesta recorrer trayectos cortos en el contexto actual de precios de gasolina.

¿Cuántos kilómetros rinde y cuánto cuesta recorrer 5, 10 y 15 km?

En promedio, un motor 1600 puede rendir alrededor de 14 kilómetros por litro, lo que equivale a unos 53 kilómetros por galón (teniendo en cuenta que un galón son 3,785 litros). Este cálculo es una aproximación, ya que factores como el tráfico, la forma de conducir, el estado del vehículo y hasta la presión de las llantas pueden hacer que el rendimiento suba o baje.

Con el precio actual de la gasolina en Colombia, que ronda los $15.800 por galón, estos serían los gastos aproximados:

5 km → $1.490

→ $1.490 10 km → $2.980

→ $2.980 15 km → $4.470

Aunque los números lucen bajos en trayectos cortos, si una persona recorre a diario 20 kilómetros de ida y vuelta, terminaría gastando más de $250.000 al mes solo en gasolina. Esto muestra cómo el aumento en el precio del combustible golpea directamente la economía de los hogares colombianos que dependen del carro para movilizarse.