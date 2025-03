Las canciones que Bruce Springsteen compuso y casi nadie sabía; varios son himnos del rock

Bruce Springsteen, mejor conocido como The Boss, es una leyenda viviente del rock. Su nombre es sinónimo de poderosas actuaciones en vivo, letras profundas y un estilo único que ha marcado a generaciones de músicos y fans.

Desde sus inicios en Nueva Jersey, Springsteen se ha ganado un lugar privilegiado en la historia de la música, no solo por sus propios éxitos, sino también por su capacidad para crear canciones que otros artistas han hecho suyas. A lo largo de su carrera, The Boss ha dejado un legado que va más allá de su discografía, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del rock.

Lo que muchos no saben es que Springsteen ha compuesto una gran cantidad de canciones que, aunque no las cantó él mismo, terminaron convirtiéndose en enormes éxitos. Estos temas, escritos por Bruce, encontraron su voz en otros artistas, que los llevaron a la cima de las listas. Aquí le contamos algunos de los ejemplos de canciones que The Boss escribió para otros músicos y que, lejos de quedarse en el olvido, brillaron con luz propia.

Las canciones que Bruce Springsteen compuso

En primer lugar se encuentra ‘Protection’, un tema incluido en el álbum homónimo de Donna Summer, lanzado en 1983. Aunque Springsteen nunca la interpretó, la canción, que fue producida por Quincy Jones, tiene su sello inconfundible.

En ella, Summer canta sobre un amor tan intenso que necesita protección, y su poderosa voz le dio vida a la letra de Bruce, convirtiéndola en una balada emocionalmente cargada que sigue siendo un clásico.

Luego está ‘Because the Night’, que en 1978 Patti Smith convirtió en un himno del amor y la devoción. Esta canción, escrita por Springsteen, no encajaba en el estilo de The Boss, por lo que su productor, Jimmy Iovine, decidió pasársela a Smith. Patti la hizo suya, y con su energía y su voz única, transformó el tema en uno de sus mayores éxitos, incluido en su álbum Easter.

Por último, está ‘If I Was the Priest’, que Bruce escribió mucho antes de que la incluyera en su álbum Letter to You (2020). Este tema fue grabado en 1974 por Allan Clarke, exvocalista de The Hollies. Clarke le dio un giro completamente diferente a la canción, infundiéndola con un aire que recuerda al estilo de David Bowie, lo que la convirtió en una pieza única dentro de su discografía.

Estas canciones son un pequeño vistazo a la increíble capacidad de Bruce Springsteen para crear temas que trascienden su propia voz, y demuestran por qué sigue siendo uno de los compositores más influyentes de la música moderna.