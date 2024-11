Murió Quincy Jones, leyenda de la música y productor detrás de ‘Thriller’ de Michael Jackson

El mundo de la música pop y estadounidense está de luto tras conocerse la muerte de Quincy Jones. ‘Q’, como también era conocido, fue uno de los uno de los músicos más polifacéticos de las últimas décadas y fue quien estuvo detrás de la producción de álbumes como ‘Thriller’ y ‘Bad’ de Michael Jackson.

Quincy Jones era considerado como una leyenda de la música pop y estadounidense gracias a sus importantes contribuciones a géneros como el jazz, el pop, el funk o el soul, además de ser el productor de algunas de las más destacadas estrellas de la música.

El ganador de 27 premios Grammy (de un récord de 79 nominaciones) y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll murió a los 91 años en la noche de este domingo 3 de noviembre en su casa en el barrio Bel Air de Los Ángeles, rodeado de su familia, que no ha revelado las causas del fallecimiento.

Le puede interesar: ¿Paul McCartney y Michael Jackson realmente hicieron una canción juntos?

«Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, dijo la familia Jones en el comunicado emitido por el promotor que difunden medios locales.

“Era verdaderamente único y lo extrañaremos profundamente; nos reconforta y enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad”, agregaron en el comunicado.

La trayectoria de Quincy Jones

Durante su carrera musical, de más de 60 años, Jones trabajó en toda clase de lenguajes musicales pero el título de «músico de jazz» es el que más le enorgullecía.

Jones rompió barreras creativas: músico, compositor, productor, director, arreglista, artista, propietario y ejecutivo de un sello discográfico, productor de cine y televisión, editor de revistas e incluso filántropo, recuerdan este lunes las revistas especializadas.

Mire también: Las 10 mejores canciones de Michael Jackson, según la IA: una fue lanzada tras su deceso

Educado en el mundo del jazz, Jones se convirtió en una de las figuras más formidables de la música pop. Recogió seis de sus 27 premios Grammy por su álbum de 1990 “Back on the Block” y fue tres veces galardonado como productor del año, recuerda la prensa especializada.

Se inició en el mundo del espectáculo como trompetista y también como pianista, evolucionando pronto a compositor, instrumentista y director de orquesta. Además, pasó a desempeñar el cargo de directivo de una importante empresa discográfica norteamericana, convirtiéndose pronto en un productor discográfico y cinematográfico muy premiado.

Productor de éxitos de Michael Jackson y otras estrellas

Durante nueve años, 1980 a 1989, Jones se dedicó a producir discos de sus amigos: Michael Jackson, Chaka Khan, James Ingram o Patti Austin, y de otros artistas célebres como: Frank Sinatra o Donna Summer, así como a componer entre otras, la banda sonora de la película «El color púrpura», de Steven Spielberg.

De la amplia gama de actividades realizadas por Quincy Jones destaca la composición sinfónica titulada «Black Requiem» estrenada por la Orquesta Sinfónica de Houston con un coro de 80 voces, con Ray Charles como solista, así como la producción de los discos «Thriller», en 1987, y «Bad», dos de los últimos y más premiados trabajos de Michael Jackson.

En 1989, Jones vuelve a publicar discos, nueve años después del éxito espectacular obtenido con «The Dude», que sirvió para añadir más premios a su colección de Grammys y Oscars.

Así, en este año edita «Back on the block», expresión coloquial para indicar su vuelta con nombre propio, trabajo con el que Jones repite de nuevo la fórmula de convocar a cantantes e instrumentistas dispares de la música negra, desde el jazz al rap-urbano.

En 1990, y en el marco de la XXIV edición del Mercado Internacional del Disco, MIDEM, celebrado en Cannes le fue concedida la insignia oficial de la Legión de Honor.

El 20 de febrero de 1991 consiguió 6 «Grammy» durante la 33 edición de estos premios que concede anualmente la Academia Nacional de Artes y Ciencias Discográficas de Estados Unidos. Con estos nuevos 6 galardones, entre los que figuran los de mejor álbum, productor, canción de rap para grupo y arreglo instrumental, Jones suma ya 25 a lo largo de carrera profesional.

En 1985, Jones llegó a los titulares internacionales como productor de “We Are the World” de USA for Africa, el sencillo dedicado a la ayuda a la hambruna en África; Michael Jackson fue coautor de la canción con Lionel Richie y lideró su elenco estelar de vocalistas.

*Con información de EFE