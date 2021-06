The Killers y Bruce Springsteen se unen para lanzar ‘Dustland’

The Killers sorprendió a sus fanáticos al colaborar con Bruce Springteen para lanzar una nueva versión de ‘A Dustland Fairytale’, canción que la agrupación estrenó en 2008 dentro de su álbum ‘Day & Age’. El tema se llama ‘Dustland’ y ya está disponible para su reproducción.

Mire también:

El vocalista de la banda, Brandon Flowers, ha expresado en varias oportunidades su admiración por Springsteen, e incluso lo tomó como referencia para crear el tercer disco de la banda, el cual él mismo identificó como el “álbum más alegre” de The Killers. Ahora la vida los unió para sacar un nuevo sencillo juntos.

El grupo oriundo de Las Vegas compartió en su cuenta de Instagram cómo se generó la colaboración, después de que Bruce abordó a Flowers a través de un mensaje de texto que decía: “Estoy viendo Glastonbury. Se convirtieron en una banda en vivo brutal. Amo el traje dorado. Tenemos que hacer Dustland algún día”.

Le puede interesar:

No obstante, la agrupación anunció que este nuevo sencillo no integrará la lista de canciones del nuevo álbum de The Killers, anunciado para este 2021, donde se intuye la participación y vuelta de Dave Keuning como guitarrista de la agrupación.