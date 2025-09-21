The Rolling Stones preparan su regreso con nuevo álbum: “Ya casi está terminado”

Mientras muchas bandas contemporáneas apenas sobreviven una década, los Rolling Stones siguen escribiendo capítulos en la historia del rock, y lo hacen con la misma actitud desafiante de siempre. Tras el éxito rotundo de Hackney Diamonds en 2023, la legendaria agrupación británica está de regreso en el estudio, dando forma a lo que será su próximo álbum, el primero completamente grabado sin su histórico baterista, Charlie Watts.

La revelación llegó por medio de Marlon Richards, hijo de Keith Richards, quien en una entrevista con Record Collector confirmó que el grupo se encuentra grabando en Londres. “Están grabando en este momento en la ciudad, en Chiswick o por ahí. Creo que está ya casi terminado”, comentó, dejando entrever que el anuncio oficial podría estar a la vuelta de la esquina.

Este nuevo trabajo de estudio nace como una especie de extensión espiritual de Hackney Diamonds. De hecho, Marlon dejó claro que parte del material proviene de las sesiones que quedaron fuera del disco anterior. “Les dieron un Grammy, así que están entusiasmados: ‘¡Oh, sí, podemos hacerlo de nuevo! Si quieres, tenemos más’. Así que creo que están haciendo una continuación”, explicó el hijo del guitarrista, alimentando las expectativas sobre lo que está por venir.

La producción vuelve a estar en manos de Andrew Watt, el joven productor que supo equilibrar el legado sonoro de los Stones con una energía moderna que conectó tanto con viejos seguidores como con nuevas audiencias. Watt también ha trabajado con artistas como Ozzy Osbourne, Elton John y Post Malone, consolidándose como uno de los nombres clave de la nueva generación de productores de rock.

A pesar de la ausencia definitiva de Charlie Watts, cuya última participación quedó registrada parcialmente en Hackney Diamonds, la banda no ha dejado que el vacío frene su impulso creativo. Tampoco es la primera vez que se adaptan a los cambios: en ese último disco, también sorprendieron a sus seguidores con el regreso fugaz de Bill Wyman, el bajista original, en el tema ‘Live by the Sword’.

Eso sí, Hackney Diamonds no estuvo libre de controversia. Algunos críticos y fanáticos señalaron el uso de efectos vocales —como autotune— en ‘Angry’, algo que no todos consideraron apropiado para una banda con una raíz tan profundamente analógica. El debate sigue vigente: ¿optarán por una producción más orgánica esta vez, o seguirán apostando por la fusión entre tradición y modernidad?

¿Cuándo se estrenaría el nuevo disco de los Stones?

Después de cerrar una gira por Norteamérica con una recaudación superior a los 235 millones de dólares, los Stones aprovecharon su estancia en Europa para concentrarse en el estudio. Aunque no hay una fecha de lanzamiento concreta, se estima que el disco podría ver la luz entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. Además, Marlon Richards dejó abierta la puerta a una nueva gira por Europa tras el estreno del álbum.

A sus más de 60 años de trayectoria, los Rolling Stones siguen haciendo música con la misma convicción con la que empezaron. Viejos, irreverentes y más vivos que nunca, siguen demostrándole al mundo que el rock & roll no tiene fecha de caducidad.