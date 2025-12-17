El rock no se ha muerto y estas seis bandas lo demuestran, según Yungblud

Con el paso de los años, varias bandas pioneras del rock han desaparecido, mientras que nuevas propuestas han surgido y han transformado el género. Esta evolución ha llevado a muchos a pensar que el rock ha perdido vigencia o incluso que ha “muerto”. Sin embargo, la realidad es otra, y para demostrarlo, el músico Yungblud reveló el nombre de las seis bandas que, según él, mantienen viva la esencia del rock y continúan impulsando el género dentro de la industria musical actual.

En uan reciente entrevista en el show de Howard Stern, el joven músico pidió darle la oportunidad a las bandas actuales y mencionó cuáles son las que podrían sorprender a los más veteranos. ¿Las ha escuchado o las escucharía?

Las bandas que demuestran que el rock no ha muerto

Yungblud dejó ver su tristeza frente a quienes piensan que el rock a muerto, manifestando que no es cierto, justificándolo bajo el nombre de seis bandas que mantienen vivo el género.

“El rock es tan brillante que recibe su reconocimiento a posteriori porque es un género sagrado. El rock está volviendo en este momento. La gente siempre ejerce mucha presión sobre una sola persona para que lo rescate: ‘¿Quién va a salvar el rock ‘n’ roll?’. Y eso es una tontería”, mencionó.

Seguido a ello, el músico mencionó a las bandas actuales que siguen las mismas corrientes de hace algunos años y que encantaron a los más cultos del género. Para él, manejan sonidos frescos y desmuestran que el rock está más vivo que nunca.

“En el hardcore tienes a Knocked Loose y Turnstile, en el punk tienes a Amyl and the Sniffers y Lambrini Girls, en el indie tienes a Fontaines [D.C.], Geese y Wunderhorse”, reveló.

Para Yungblud, el rock está regresando a lo que era, pero también es una cuestión de darle una oportunidad y de quien quiera escucharlo. Sin embargo, la gran interrogrante sigue abierta en muchas personas que tienen opiniones diferentes y creen que si ha muerto.

Queremos conocer su opinión, para usted, ¿el rock sigue vivo o ya murió? ¿O hay alguna banda que le haga sentir que el género no ha muerto?