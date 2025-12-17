El rock no se ha muerto y estas seis bandas lo demuestran, según Yungblud
Muchos piensan que el rock ha muerto y la verdad es que no. El músico Yungblud reveló cuáles son esas bandas que mantinen el género arriba.
Con el paso de los años, varias bandas pioneras del rock han desaparecido, mientras que nuevas propuestas han surgido y han transformado el género. Esta evolución ha llevado a muchos a pensar que el rock ha perdido vigencia o incluso que ha “muerto”. Sin embargo, la realidad es otra, y para demostrarlo, el músico Yungblud reveló el nombre de las seis bandas que, según él, mantienen viva la esencia del rock y continúan impulsando el género dentro de la industria musical actual.
En uan reciente entrevista en el show de Howard Stern, el joven músico pidió darle la oportunidad a las bandas actuales y mencionó cuáles son las que podrían sorprender a los más veteranos. ¿Las ha escuchado o las escucharía?
Yungblud dejó ver su tristeza frente a quienes piensan que el rock a muerto, manifestando que no es cierto, justificándolo bajo el nombre de seis bandas que mantienen vivo el género.
“El rock es tan brillante que recibe su reconocimiento a posteriori porque es un género sagrado. El rock está volviendo en este momento. La gente siempre ejerce mucha presión sobre una sola persona para que lo rescate: ‘¿Quién va a salvar el rock ‘n’ roll?’. Y eso es una tontería”, mencionó.
Seguido a ello, el músico mencionó a las bandas actuales que siguen las mismas corrientes de hace algunos años y que encantaron a los más cultos del género. Para él, manejan sonidos frescos y desmuestran que el rock está más vivo que nunca.
“En el hardcore tienes a Knocked Loose y Turnstile, en el punk tienes a Amyl and the Sniffers y Lambrini Girls, en el indie tienes a Fontaines [D.C.], Geese y Wunderhorse”, reveló.
Para Yungblud, el rock está regresando a lo que era, pero también es una cuestión de darle una oportunidad y de quien quiera escucharlo. Sin embargo, la gran interrogrante sigue abierta en muchas personas que tienen opiniones diferentes y creen que si ha muerto.
Queremos conocer su opinión, para usted, ¿el rock sigue vivo o ya murió? ¿O hay alguna banda que le haga sentir que el género no ha muerto?