¿Qué traduce la palabra ‘punk’? El significado detrás del nombre del legendario género musical

La palabra ‘punk’ es, sin dudas, uno de los términos más comunes dentro de la industria del rock y de la música en general. Esta palabra ha acompañado ha legendarias bandas, y a varios estilos sonoros propios del género.

Particularmente, esta palabra posee un significado ciertamente particular, el cual se arraiga a la cultura estadounidense.

Sin embargo, para resaltar este género musical, y la trayectoria de históricas bandas, les contamos el trasfondo de este término.

¿Qué traduce la palabra punk?

Era la década de los ’70’s cuando por Estados Unidos empezaba a surgir el movimiento punk. Esta energía era percibida en las calles y era influenciado por grandes bandas de aquella época.

The Sex Pistols, The Clash o incluso Misfits fueron algunas de las agrupaciones que lideraron el movimiento punk de aquella época.

De hecho, muchas de estas bandas representan de gran forma el significado de la palabra en si. Particularmente, les contamos que, de manera clara, esta palabra proviene del inglés, pero, no tiene ningúna traducción en si.

La palabra ‘punk’ es un término coloquial de dicha lengua, e incluso, su significado puede variar en distintos ámbitos.

De manera concreta, este es un adjetivo que se le atribuye a algo sucio, algo relacionado a la basura, o incluso, a algo rebelde.

Justamente, esto último era lo más referencial a la música punk de la época. Muchas de las bandas punk tenían esta estética sucia, pero, también un sonido estridente y rebelde que rompía esquemas.

Muestra de ello es uno de los grandes éxitos de los propios The Sex Pistols, ‘Anarchy in the U.K.’.

Esta canción fue un himno de la rebeldía para la época, especialmente por el movimiento cultural que buscaba protagonizar la propia banda.

De esta forma se puede comprender que esto no ha sido solo un género, sino también una ideología para muchas bandas y miles de personas en el mundo.

Lo cierto es que, tanto esta palabra, como las bandas pertenecientes a este género han sido ampliamente capaces de demostrar que su energía es inconfundible dentro de su música.

Del mismo modo, es innegable que el punk posee un legado sumamente amplio dentro de la industria del rock y de la música de forma general.